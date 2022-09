SOLIT Management GmbH ist neues LBMA-Mitglied

Wiesbaden, 21.9.2022 - Nun ist es offiziell: Die SOLIT Management GmbH ist neues Mitglied in der London Bullion Market Association. "Wir freuen uns riesig als zehntes LBMA-Mitglied aus Deutschland nun auch das Informations- und Geschäftspartnernetzwerk nutzen und uns als einer der führenden deutschen Edelmetallhändler in diesen einbringen zu können. Von Beginn an haben wir im Rahmen des SOLIT Edelmetalldepots auf die Festsetzung des Goldpreises, das renommierte LBMA Goldfixing, gesetzt, um unseren Kunden eine faire und transparente Verkaufspreisbildung zuzusichern", erläutert Tim Schieferstein Geschäftsführer der SOLIT Management GmbH und des Onlinehandels GoldSilberShop.de.Die LBMA in London ist seit über 120 Jahren der bedeutendste außerbörsliche Handelsplatz für physisches Gold und Silber. Über 600 Tonnen Gold und 3.000 Tonnen Silber werden dort täglich gehandelt. Zweimal täglich wird der offizielle Goldpreis festgelegt, um einen weltweit einheitlich gültigen Preis für alle Händler und Verkäufer zu definieren. In London sind vor allem die großen internationalen Banken, Hersteller, Veredler, Verarbeiter, Produzenten und Händler aktiv.Die LBMA ist in erster Linie ein Garant für marktgerechte Preise und standardisierten Handel. Alle beteiligten Hersteller müssen sich den strengen Prüfverfahren der LBMA unterwerfen, d. h. ein gewisses Handelsvolumen vorweisen, den Compliance Richtlinien folgen und auch die Grundprinzipien des Responsible Sourcing, also den Grundsätzen von Nachhaltigkeit und klarer Herkunft, folgen.Das Qualitätsversprechen und die Sicherheitsaspekte der LBMA sind auch für Händler im deutschsprachigen Raum wegweisend. Als Vertriebspartner der Sparkassen beispielsweise hat die SOLIT Gruppe von Anfang an strenge Regeln in puncto Sicherheit und Qualität gesetzt. "Unser Goldpreis wird, orientiert am Weltmarktpreis, alle fünf Minuten aktualisiert. Kunden können auch jederzeit selbst über die SOLIT-APP ihr Depot checken und verwalten. Die Hersteller der Good-Delivery Barren sind natürlich auch über GoldSilberShop.de erhältlich. Besonders die CO2-reduzierten Barren von C. Hafner, aber auch von Heimerle + Meule sind für nachhaltig orientierte Anleger sehr empfehlenswert", so Tim Schieferstein.Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein optimiertes Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft. Zum Unternehmen gehört auch der seit 2012 service-orientierte Online-Edelmetallhandel GoldSilberShop.de mit zwei Filialen in Mainz und Wiesbaden. Die SOLIT Gruppe realisiert jährlich Edelmetallvolumina im dreistelligen Euro-Millionenbereich.Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 113 Mitarbeiter 2021. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an.SOLIT Management GmbHOtto-von-Guericke-Ring 10, 65205 Wiesbaden+49 (0) 6122 58 70-58 / +49 (0) 6122 58 70-22presse@solit-kapital.dehttp://www.solit-kapital.de