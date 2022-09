The Perth Mint meldet Rekordverkäufe im Finanzjahr 2021-22

Die australische Perth Mint hat für das Geschäftsjahr 2021-22 ein einen starken Vorsteuergewinn von 40,28 Mio. Dollar gemeldet. Der Umsatz erreichte zeitgleich 21,77 Mrd. Dollar (26,35 Mrd. $ in 2020-21). Der CEO der Prägeanstalt Jason Waters erklärt dazu: "Dies ist angesichts von COVID-19 und anderen Herausforderungen ein erfreuliches Ergebnis, das die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens sowie die Fähigkeiten und das Engagement unserer 593 Mitarbeiter unterstreicht."Die Nachfrage nach geprägten Produkten stieg in dem Finanzjahr an und erreichte einen neuen Rekord. In dem 12-Monats-Zeitraum bis zum 30. Juni 2022 wurde eine Rekordzahl von 19,7 Mio. Münzen, Medaillen und geprägten Barren an Kunden weltweit verkauft. Der Gesamtumsatz aus dem Verkauf dieser Produkte erreichte 3,6 Mrd. Dollar und war laut dem Unternehmen eines der besten Verkaufsergebnisse in der 123-jährigen Geschichte der Perth Mint.Die Raffinerie verarbeitete 2021-22 17,68 Mio. Unzen Gold- und Silber-Doré, gegenüber 15,65 Mio. Unzen im Vorjahr. Die Perth Mint konnte die Zahl ihrer Angestellten um 11% anheben.Den ausführlichen Bericht finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de