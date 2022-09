Mobilisierung, EU-Notversorgung, ungewöhnliche Stornierungen & ein wissender Vatikan?

C19 hat seinen Schrecken verloren, sogar der US-Präsident gibt das zu. Andere Probleme werden viel drückender. Die Erzeugerpreise in Deutschland steigen um 45,8% gegenüber dem Vorjahresmonat, Minister Habeck hofft auf gutes Wetter, damit Wirtschaft und Bevölkerung einigermaßen gut durch den Winter kommen.Das Atomkraftwerk Isar 2 kann länger betrieben werden, doch muß es für Reparaturen eine Woche vom Netz. Murphy´s Gesetz?Die Insolvenzwelle läuft, die Regierung will Kosmetik betreiben und die Insolvenzantragspflicht aussetzen. Auch auf EU-Ebene macht man sich Krisen-Gedanken und die Lösung scheint erneut in mehr Dirigismus zu liegen. Im Ernstfall will man Firmen zur Produktion bestimmter Güter heranziehen.In den USA ist die Konsumlaune wohl verflogen oder wie sind die Stornierungen in Milliardenhöhe bei Einzelhändlern wie Walmart und Target zu erklären?Aber was ist das gegen die (Teil-) Mobilisierung der russischen Armee. Der Ukraine-Krieg droht, eine ganz andere Dimension zu erreichen.Weiß der Vatikan, daß noch im September große Ereignisse anstehen? Zumindest fordert er seine Ämter auf, ihr Vermögen bis 30. September zur Vatikanbank zu transferieren.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)