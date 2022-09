Goldproduzenten rechnen zum Jahresende mit Goldpreis von 1.800 USD

Laut einer Umfrage, die unter 10 Teilnehmern des Denver Gold Forums, dem jährlichen Treffen von Minenmanagern, Investoren, Bankern und Analysten, durchgeführt wurde, bleiben die Branchenexperten dem gelben Metall gegenüber trotz jüngster Rücksetzer optimistisch.Im Durchschnitt rechnen die Umfrageteilnehmer zum Jahresende mit einem Goldpreis von 1.806,10 USD je Unze, berichtet Bloomberg . Damit liegt die Prognose 7,8% über dem Schlusskurs vom Montag. Auf diesem Niveau handelte Gold zuletzt im Juli.Wie Joseph Cavatoni vom World Gold Council in einem Interview auf der Veranstaltung erklärte, werde man auch künftig weltweit Interesse an einem strategischen Goldbesitz beobachten – auch seitens der Zentralbanken. "Außerdem werden die geopolitischen Risiken dafür sorgen, dass Gold weiterhin im Mittelpunkt des Interesses aller Anleger steht," glaubt der Experte.Dennoch rechnet Cavatoni mit "einer holprigen Fahrt" bis zum Ende des Jahres. Wobei der Goldpreis schwanken dürfte, bis die Zentralbanken weltweit mehr Klarheit in ihrem Kampf gegen die Inflation schaffen.© Redaktion GoldSeiten.de