Kiyosaki rechnet mittelfristig mit rasantem Preisanstieg für Silber

Robert Kiyosaki hat in einem Tweet in dieser Woche sein Silberpreisprognose von 100 bis 500 US-Dollar je Unze bekräftigt.Der Autor des Bestsellers "Rich Dad, Poor Dad" schreib am Dienstag auf Twitter, er sei von seinem Gold- und Silberhändler darüber informiert worden, dass dieser keine Gold- oder Silbermünzen mehr kaufen könne, da die Prägeanstalt ihm keine verkaufe. Dies signalisiere das Ende des "FAKE $", so Kiyosaki.Vergangene Woche hatte er dazu aufgerufen, Silber zu akkumulieren, da sich der Preis des weißen Metalls seitwärts bewege, während Aktien, Anleihen, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und Immobilien abstürzten. Kiyosaki prognostiziert für die kommenden drei bis fünf Jahre einen Silberpreis von unverändert um die 20 Dollar. Anschließend werde es zu einem Anstieg auf 100 bis 500 Dollar kommen.Weitere Kaufempfehlungen sind Gold und Bitcoin.© Redaktion GoldSeiten.de