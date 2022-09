Gold macht es wahr  sell-off again!

Quelle Chart: Guidants

Wie bereits zur ausführlicheren Analyse vom 15. September aus der vergangenen Woche beschrieben, drohte der Goldpreis bereits damals das Level von 1.690 USD zu unterschreiten. So geschehen, winken heute neue Mehrjahrestiefs und das Korrekturziellevel von 1.555 USD rückt näher und näher. Charttechnisch betrachtet erlaubt sich erst dort eine Beruhigung, sodass einem als Edelmetallfan derzeit die Nervenanspannung zweifelsfrei umtreibt. Siehe auch gern hier dazu den YouTube-Clip zu Gold & Silber von gestern nach der FED-Sitzung.Jegliche Art von möglichen Gegenbewegungen sind aktuell rein korrektiv zu sehen, sodass bei 1.661 oder 1.690 USD immer die Gefahr einer erneuten Umkehr drohen dürfte. Eine wirkliche Rettung bzw. der Anflug einer Entspannung wäre erst über 1.725/1.733 USD gegeben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.