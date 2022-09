Defla CRASH - USD crasht aufwärts

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter. Gaslieferprobleme mit potenziell katastrophaler Industrieauswirkung spitzen sich zu.Eine neue Monsterzinserhöhung der FED um 0,75% im Geldmarktzinssatz versucht abermals, GÜTERMANGEL mit GELDSTRAFFUNG zu bekämpfen. Im Ergebnis geht der USD rauf:Hier EUR USDHier USD JPYHier GBP USDHier USD CHFFOREX gefütterte Kursmaschinen verkaufen daraufhin alles ab.Die Charts von Gold, SPX 500, BitCoin ... erspare ich Ihnen, alles sieht wie der EUR USD Chart impulsmäßig aus. Hat so ein Vorgehen seine Grenzen? Das kommt darauf an, ob das USD-Finanzsystem überleben soll, denn TEUER ABER TOT ist der Weg, den es derzeit geht. Woran sieht man das? An den US-Staatsanleihen, welche genauso und sogar schlimmer absaufen wie alles andere:Diese USD-Staatsanleihen sind wiederrum die Basis des FIAT- Geldsystems, das Mittel, mit welchem sich der US-Staat finanziert (seine Schulden) und der Ort, wo größere USD- Reserven geparkt werden müssen, die nicht mehr auf Bankkonten gehen. Eine Korrelation mit hochschießendem USD und absaufenden Staatsanleihen (explodierenden KAPITALMARKTZINSEN) ist so in jüngerer Zeit nicht bekannt.Was war abgesehen vom instabilen USD, also WIRKLICH in der Assetkaufkraft los?Gold gegen EURNichts!Außerbörslich aber sehr wohl: US-Hypothekarzinsen jetzt auf 6,30% per Anno hochgeschossen, der höchste Wert seit 2007. Und wann kam Lehman? Na 2008 danach und deswegen!© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.