Glencore erwirbt Newmonts Anteil am MARA-Projekt

Glencore International AG und Newmont Corp. gaben am Freitag bekannt, dass man eine Vereinbarung getroffen habe, wonach Glencore die 18,75%-ige Beteiligung von Newmont am MARA-Projekt übernehmen wird. Nach Abschluss der Transaktion wird Glencore 43,75% an MARA besitzen.Gemäß den Bedingungen des Deals wird Glencore 124,9 Mio. $ bei Abschluss der Transaktion zahlen sowie eine aufgeschobene Zahlung in Höhe von 30 Mio. $ bei kommerzieller Produktion leisten, welche einer jährlichen Zinsbelastung von 6% unterliegt. Der Gesamtbetrag der aufgeschobenen Zahlung ist auf 50 Mio. $ begrenzt.Das Projekt MARA, das sich in der argentinischen Provinz Catamarca befindet, ist ein im Dezember 2020 gegründetes Joint Venture zwischen Yamana Gold , Glencore und Newmont.Im Rahmen der neuen Struktur wird Yamana Gold Inc. mit 56,25% der Anteile an MARA der Betreiber bleiben, während Glencore die restlichen Anteile besitzt.© Redaktion MinenPortal.de