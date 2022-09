Straffung der Fed wird Wirtschaft zerschlagen und zu langer Rezession führen  John Hathaway

David Lin sprach für Kitco News während des Precious Metals Summit in Beaver Creek, Colorado, mit John Hathaway über die Geldpolitik der US-Notenbank und die Entwicklung von Gold.Der Senior Portfolio Manager bei Sprott Asset Management ist der Meinung, dass die geldpolitische Straffung der Federal Reserve zu einer Rezession führen könnte, die einige Jahre anhalten wird.Laut Hathaway müsste die Fed die Federal Funds Rate höher anheben als auf 3–3,25%, um die Preise erfolgreich zu senken: "Man muss den Leitzins auf 8 Prozent anheben, um [die Inflation] zu bekämpfen."Angesichts der US-Staatsverschuldung von 123 Prozent des BIP könne er sich nicht vorstellen, dass die Fed die Zinsen hoch genug anheben werde, um die Inflation erfolgreich zu reduzieren. "Jeder 1%-Anstieg des Zinssatzes, der auf die 30 Billionen Dollar Schulden gezahlt wird, erhöht das Haushaltsdefizit um 300 Milliarden Dollar", so Hathaway.In Bezug auf Gold erklärt der Finanzexperte, dass es nicht nur zur Absicherung gegen Inflation diene, sondern noch stärker zum Schutz vor "systemischem Risiko": "Wenn man lange Zeiträume betrachtet, würde ich sagen, dass Gold mit der Inflation Schritt gehalten hat, aber ich glaube nicht, dass das ein Grund ist, es zu besitzen. Letztendlich ist es [eine Absicherung gegen] systemische Risiken und Dysfunktionalität des Systems."Als Beispiel für eine solche Dysfunktion verweist Hathaway auf die Finanzkrise von 2008 und auf die Stagflation der 1970er Jahre. "Wir befinden uns jetzt in einer Zeit, die prekärer ist als jede andere Zeit seit den 1970er Jahren. Der Grund dafür ist, dass das Verhältnis zwischen Schulden und BIP weltweit so hoch ist wie nie zuvor," erklärt er weiter.© Redaktion GoldSeiten.de