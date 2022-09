Skeena Resources schließt Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 30 Mio. C$ ab

Skeena Resources Ltd. meldete am Freitag den Abschluss des zuvor angekündigten Kaufangebots von 5.702.479 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 6,05 C$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von 34.499.997 C$. Die Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken zum Kauf von bis zu 743.801 zusätzlichen Stammaktien zum Angebotspreis wurde vollständig ausgeübt.Der Nettoerlös des Angebots wird vom Unternehmen zur Ausübung seines Rechts auf den Rückkauf einer 0,5%-igen NSR-Lizenzgebühr, die derzeit von Barrick Gold Corporation gehalten wird, für eine Zahlung von 17,5 Mio. C$ sowie für allgemeine Verwaltungs- und Unternehmenszwecke verwendet.© Redaktion MinenPortal.de