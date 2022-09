Nick Barisheff: Gold bei 10.000 Dollar ist jetzt ein realistisches Ziel

Chris Waltzek von GoldSeek Radio sprach kürzlich mit Nick Barisheff über dessen aktuelle Einschätzung zur Situation an den Finanzmärkten, dem Immobilienmarkt und zum Goldpreis.Der Gründer der BMG Group ist der Meinung, dass Anleger jetzt aus den Finanzmärkten aussteigen sollten. Nachdem die US-Notenbank die Zinsen erneut um 0,75 Prozentpunkte angehoben hat und die Kosten für die Kreditaufnahme viele Institutionen und Haushalte überfordern, verlieren viele Finanzassets laut Barisheff ihren Reiz.Nachdem der FOMC zudem weitere Zinserhöhungen um 2,50% bis Anfang 2023 in Aussicht gestellt hat, steigt die Volatilität an den US-Aktienmärkten. Die Weltwirtschaft steht dem Anlageexperten zufolge vor einem Stagflations-Depressionsszenario, es sei daher an der Zeit, dass sich die Anleger auf die Sicherheit ihres Portfolios konzentrieren und hohe Risiken meiden.Für Europa prognostiziert er zum Jahresende eine Depression, nicht nur eine Rezession.Barisheffs Kursziel für Gold von 10.000 Dollar sei gerade jetzt ein realistisches Ziel und könnte ggf. irgendwann nach oben korrigiert werden müssen.© Redaktion GoldSeiten.de