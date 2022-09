Schwarzer Montag

Die Vorgaben waren schwach (siehe Ausgabe vom Samstag) und es kam zu einem (nicht unüblichen) Ausverkauf an einem Montag in Australien (ASX Metals & Mining Index -5,85%). Der US-Dollar legt aktuell weiter zu und viele Währungen markieren Mehrjahrzehntetiefs zum Dollar. Das britische Pfund als ein Beispiel, heute -2,61% zum USD:Gold erweist sich auch hier als Schutz. Der Goldpreis im GBP bei 1.550 GBP im Bereich der 10-Jahreshochs:Der Pessimismus im Markt ist sehr hoch und die hohen Angst-Werte vom Freitag (siehe Ausgabe vom Samstag) werden mit anderen Marktdaten bestätigt. So lag die Anzahl der gehandelten Puts am Freitag auf einem neuen Hoch.Das sind antizyklisch gute Signale und zeigt den hohen Absicherungsbedarf. Meist bilden sich diese Spitzen im Bereich von temporären Tiefs:Auch das Put-Call-Ratio am Freitag bei 1,02. Dieses lag in den vergangenen 5 Jahren nur zum Corona-Crash höher:In Panik zu geraten, besonders mit unter den gegebenen Umständen, erscheint mir wenig sinnvoll. Die Masse drängt in Liquidität und in den US-Dollar und die Bewegungen erscheinen schon sehr weit fortgeschritten. Wichtig bleibt der US-Dollar und die Renditen, wie am Samstag besprochen. Gold im Wochenchart mit einem interessanten MACD, der Anstalten macht, nach oben zu wollen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.