Ist Powell darauf aus, die Wirtschaft zu ruinieren?

Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, hat sich der dunklen Seite zugewandt. Nachdem er jahrelang mit seiner ultralockeren Geldpolitik alle an der Wall Street und in Washington D.C. zufriedengestellt hat, hat Powell beschlossen, sich selbst zum Bösewicht zu machen. Er scheint nun darauf aus zu sein, die Märkte zum Absturz zu bringen, Arbeitsplätze zu vernichten und die Wirtschaft in eine tiefe Rezession zu stürzen, um die Inflation zu bekämpfen, die er mit ausgelöst hat."Preisstabilität liegt in der Verantwortung der Federal Reserve und ist das Fundament unserer Wirtschaft. Ohne Preisstabilität funktioniert die Wirtschaft für niemanden", meinte Powell letzte Woche nach der dreifachen Zinserhöhung durch die Fed. Er fügte hinzu: "Je länger die derzeitige Phase hoher Inflation anhält, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Erwartungen einer höheren Inflation verfestigen."Powell deutete auch an, dass es wichtiger sei, der Inflation zuvorzukommen, als zu versuchen, eine sanfte Landung der Wirtschaft zu erreichen. Damit hat er es aufgegeben, eine Rezession zu verhindern. Die Frage ist nur, wie stark sie ausfallen wird. Da es in der Regel mindestens drei Monate dauert, bis sich die Entscheidungen der Fed in der Wirtschaft bemerkbar machen, könnte sich die Lage bis zum Jahresende noch erheblich verschlechtern.Dies ist derselbe Fed-Vorsitzende, der noch vor einem Jahr darauf bestand, dass die Inflation vorübergehend sei, und sich strikt weigerte, etwas zu ihrer Eindämmung zu unternehmen. Anfang dieses Jahres bestand er darauf, dass die Wirtschaft stark sei und nicht Gefahr laufe, in eine Rezession abzugleiten (was sie nach der Standard-Lehrbuchdefinition einer Rezession bereits ist). Kaum jemand hatte erwartet, dass die Fed die Zinsen so schnell weiter anheben oder die 3%-Marke überschreiten würde, und nun gibt es bei Aktien, Anleihen, Währungen und Immobilien Warnzeichen für eine Finanzkrise.Die Zentralbanken sind angeblich dazu da, die Wirtschaft zu stabilisieren und die Auswirkungen von Booms und Pleiten zu dämpfen. Doch die Fed unter Jay Powell verstärkt den Boom-and-Bust-Zyklus, indem sie die Wirtschaft zunächst mit überschüssiger Liquidität aufpumpt und dann übereilt versucht, diese wieder abzuschöpfen. Der Wharton-Professor Jeremy Siegel hat die Entscheidungsträger der Fed in einem CNBC-Interview am vergangenen Freitag scharf kritisiert:"Die letzten zwei Jahre [sind] einer der größten politischen Fehler in der 110-jährigen Geschichte der Fed, weil sie so locker geblieben ist, als alles boomte. Als alle Rohstoffe in rasantem Tempo stiegen, meinten der Vorsitzende Powell und die Fed: "Wir sehen keine Inflation. Wir sehen keine Notwendigkeit, die Zinssätze im Jahr 2022 zu erhöhen." Jetzt, wo dieselben Rohstoffe und Vermögenspreise sinken, sagt er: "Die hartnäckige Inflation erfordert, dass die Fed die Zinsen bis 2023 straff hält." Das ergibt für mich absolut keinen Sinn."Warum macht die Politik der Fed scheinbar keinen Sinn? Wissen die Volkswirtschaftler der Fed etwas, was der Rest von uns nicht weiß? Vielleicht sind sie besorgt über eine weltweite Energiekrise und Nahrungsmittelknappheit und versuchen verzweifelt, die Nachfrage nach Rohstoffen zu drosseln. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Zentralbanker eine besondere wirtschaftliche Weitsicht an den Tag legen. In den vergangenen Jahren haben sie sich stets geirrt, wenn es darum ging, größere wirtschaftliche Ereignisse wie Rezessionen, Inflationsausbrüche und Finanzkrisen vorherzusehen.Klar ist, dass Jerome Powell und Co. es leid waren, von den Märkten nicht respektiert zu werden. Die Fed hatte das Gefühl, dass sie ihre Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Inflation wiederherstellen und den Anlegern zeigen musste, dass sie nicht darauf zählen können, dass die Notenpresse die Aktienmärkte jedes Mal wieder anhebt, wenn sie einbrechen. Die Fed hatte es auch satt, von den defizitären Politikern für selbstverständlich gehalten zu werden. Der Kongress und die Biden-Regierung sind davon ausgegangen, dass die künstlich niedrig gehaltenen Kreditkosten und die Anleihekäufe der Fed sie für immer aus dem Schneider lassen würden, wenn sie eine rücksichtslose Finanzpolitik verfolgen.Die Fed wird letztlich vom Kongress ermächtigt. Und Powell könnte bald feststellen, dass weitere Zinserhöhungen politisch unhaltbar sind. Wenn sich der von der Fed angeheizte Boom in eine von der Fed verursachte Pleite verwandelt, werden sich die Zentralbanker wie üblich in der Geldpolitik im Rückstand befinden. Und wie schon so oft zuvor werden sie den Kurs abrupt umkehren und den Boom-Bust-Zyklus von vorne beginnen.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 26. September 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.