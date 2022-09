Wahl-Beben, Energieverknappung, Gerüchte & weitere Zufälle

Trotz der Warnungen von Frau von der Leyen an Italien, "richtig" zu wählen, kam es anders. Die Fliehkräfte in der EU verstärken sich. Denkbar wäre sogar, daß die EZB Italien nicht mehr so großzügig unterstützt wie bisher, eine neue Schuldenkrise ist nicht auszuschließen.Der Euro kommt auch von der Energie-Seite immer weiter unter Druck und in Deutschland scheinen das Merit-Order-Prinzip und die Verknappung des Grundlaststroms maßgeblich zur Preisexplosion beizutragen. Ohne Lösung des Energieproblems, keine Umkehr des Absturzes. Der IFO-Geschäftsklimaindex fällt weiter und viele Firmen erwarten einen schwierigen Winter.Laut China Daily schreibt China die EU im Prinzip ab, da sie sich mit ihrer Politik und den Sanktionen selber ruiniert. Kürzlich wurden Gerüchte gestreut, Xi Jinping seit abgesetzt worden, was nicht stimmte. Cui bono?Murphys Gesetz schlägt wieder zu: Nord Stream 1 und 2 wurden aus bisher unbekannten Gründen beschädigt und in Paris geht ein riesiger Lebensmittelmarkt in Flammen auf. Die Nerven der Menschen sind überall angespannt, in St. Petersburg brach Panik aus, weil man Streifen am Himmel für Luftabwehr hielt.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)