Schwache Nachfrage nach Gold dürfte anhalten  Société Générale

Die Vermögensverwalter haben ihre Long-Positionen am Goldmarkt in der sechsten Woche in Folge reduziert. "Die Talfahrt von Gold setzte sich mit einem Abfluss von 3,1 Mrd. USD fort, dem sechsten wöchentlichen Abfluss in Folge," erklären die Strategen der Société Générale. Und laut einer Meldung von FXStreet geht die Bank davon aus, dass die Nachfrage nach dem gelben Metall auch weiterhin niedrig bleiben wird:Die Zinserhöhungen der US-Notenbank würden den Dollar stützen, was wiederum Gold für Nicht-US-Käufer weniger erschwinglich mache und somit die Nachfrage mindere, erklären die Analysten: "Die indische Rupie und der chinesische Renminbi werteten im Berichtszeitraum um 0,77% bzw. 1,27% gegenüber dem Dollar ab. Dies dürfte die Nachfrage weiter belasten, da Indien und China zwei wichtige Goldmärkte sind."© Redaktion GoldSeiten.de