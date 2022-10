Chris Versace: Fed wird Zinsen weiter aggressiv anheben

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Chris Versace über die Zinspolitik der Federal Reserve.Der Chief Investment Officer von Tematica Research ist der Ansicht, dass sich die hohe Inflation noch lange hinziehen könnte und dass die US-Notenbank die Zinsen in absehbarer Zeit weiterhin aggressiv anheben wird, um die Inflation zu bekämpfen.Versace zufolge sei es sinnlos, die Strategie der Fed zu kritisieren, vielmehr sollten Anleger sich darauf konzentrieren, wie sie die enorme Marktvolatilität überstehen können. "Hätten sie früher im Jahr entschlossener gehandelt, hätte sich die Inflation vielleicht schon früher abgekühlt.[...] Aber so ist es jetzt nun einmal. Das ist die Realität, mit der wir umgehen müssen."Sinnvolle Investments sieht der Experte angesichts der zunehmenden Stärke des US-Dollars aktuell u. a. im Rohstoffsektor. "Die Stärke des US-Dollars drückt den Goldpreis, aber andere Rohstoffe wie Weizen, Mais, Sojabohnen und andere erholen sich," so Versace.© Redaktion GoldSeiten.de