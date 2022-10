Ist Kupfer das neue Lithium?

David Lin sprach für Kitco News während des Precious Metals Summit in Beaver Creek mit Nicole Adshead-Bell über die Angebots- und Nachfragesituation am Rohstoffmarkt.Da die USA und Europa die stärkere Nutzung von Elektrizität im Transport- und Energiebereich vorantreiben, werde die Nachfrage nach Kupfer steigen, erklärt die Direktorin von Cupel Advisory im Interview. Das Angebot bleibe indes knapp."Kupfer ist das wichtigste Industriemetall. Es gibt jedoch nur wenige neue Entdeckungen und ein geringes Materialangebot", so Adshead-Bell. "Kupfer wird in hohem Maße in Autos verwendet. Der Mehrverbrauch von Kupfer von einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor zu einem Elektrofahrzeug beträgt 100 Pfund bis 400 Pfund".Bloomberg geht davon aus, dass die Kupfernachfrage bis zum Jahr 2040 um 50 Prozent steigen wird.Neben Kupfer gebe es weitere Industriemetalle, wie Silber und Nickel, bei denen in den kommenden Jahren mit Engpässen zu rechnen sei. Adshead-Bell erklärt, dass das Angebot nicht mit der Nachfrage Schritt halten könne, immerhin dauere es Jahre, bis eine Mine in Produktion gehe: "Die durchschnittliche Vorlaufzeit von der Entdeckung bis zur Produktion beträgt mehr als 15 Jahre. In unserer Branche wird es immer schwieriger, Minen zu genehmigen und zu bauen."© Redaktion GoldSeiten.de