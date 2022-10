Palladium - Der Countdown läuft

Nach einer gelungenen Verteidigung der Unterstützung bei 1.997 USD zog der Palladiumpreis in den letzten Tagen wie erwartet in einer steilen Kaufwelle nach Norden und ließ damit die Gefahrenzone um 1.950 bis 1.997 USD ein weiteres Mal deutlich hinter sich. Seither steuert der Kurs den Hochs der letzten Monate bei 2.290 und 2.268 USD entgegen und könnte bei einem Anstieg über diese Zone ein potenzielles Doppelhoch verhindern und damit der Mitte Juli begonnenen, zähen Erholung neuen Schwung geben.Nach einer leichten Korrektur an die frühere Hürde bei 2.149 USD sollte sich der Anstieg bei Palladium in Richtung 2.290 USD fortsetzen. Für einen erfolgreichen Ausbruch, der nicht auf halber Strecke "verhungert", benötigen die Bullen aber nicht nur den Sprung über diese Hürde, sondern auch einen Anstieg über den nächsthöheren Widerstand bei 2.318 USD. Damit wäre ein starkes Kaufsignal aktiv und sogar schon eine Rally bis 2.488 USD möglich.Sollte der Wert dagegen schon vor der 2.290-USD-Marke nach unten abdrehen und unter 2.060 USD fallen, wäre der Anstieg gestoppt und ein weiterer Rückfall auf 1.997 USD kaum zu vermeiden. Damit würde auch das gesamte Chartbild ins Bärische kippen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG