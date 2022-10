Zentralbank Mexikos erhöht Leitzins auf Rekordwert von 9,25%

Die Notenbank Mexikos hat am gestrigen Donnerstag ihren Leitzins um 75 Basispunkte auf den Rekordwert von 9,25% angehoben. Dies steht im Einklang mit den Prognosen. Die fünf Vorstandsmitglieder der Bank stimmten laut einer Meldung von Reuters einstimmig für die dritte Anhebung in dieser Größenordnung in Folge. Grund für die aggressiven Erhöhungen ist die in dem Land grassierende Inflation.Banxico, wie die mexikanische Zentralbank genannt wird, erklärte mit Blick auf weitere Zinsschritte, der Vorstand werde "den Umfang der Anpassungen des Referenzzinssatzes nach oben für seine nächsten geldpolitischen Entscheidungen auf der Grundlage der vorherrschenden Bedingungen bewerten".Die Bank hat ihren Leitzins in diesem aktuellen Zinserhöhungszyklus, der im Juni 2021 begann, bereits um 525 Basispunkte angehoben. Trotz der geldpolitischen Straffung ist die Inflation in Mexiko weiter gestiegen. Die jährliche Inflationsrate in der zweitgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas lag in der ersten Septemberhälfte bei 8,76%, so Reuters © Redaktion GoldSeiten.de