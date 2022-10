Dolly Varden und Fury Gold: Verkauf von Dolly Varden-Stammaktien an einen institutionellen Investor

VANCOUVER, 3. Oktober 2022 - Dolly Varden Silver Corp. ("Dolly Varden") (TSXV: DV) (OTCQX: DOLLF) und Fury Gold Mines Ltd ("Fury") (TSX: FURY) (NYSE American: FURY) freuen sich bekannt zu geben, dass Fury, der größte Aktionär von Dolly Varden, mit der Genehmigung und Zustimmung von Dolly Varden eine nicht vermittelte Vereinbarung über den Verkauf von 17 Millionen Stammaktien zu 0,40 C$ pro Aktie des Kapitals von Dolly Varden ("Stammaktien"), was ungefähr 7,4 % der ausstehenden Stammaktien entspricht, an einen bekannten institutionellen Investor (die "Transaktion") abgeschlossen hat.Fury trat an Dolly Varden heran, um einen Teil seiner Stammaktien zu verkaufen, damit Fury die weiteren Explorationen bei den Jointventure-Projekten Eau Claire und Éléonore South in Quebec sowie das allgemeine Betriebskapital finanzieren kann. Nach Abschluss der Transaktion wird Fury weiterhin etwa 26 % der Stammaktien halten und für seine bevorstehenden Explorationsaktivitäten gut kapitalisiert sein. Obwohl Dolly Varden keine Einnahmen aus der Transaktion erhalten wird, freut sich das Unternehmen, einen neuen institutionellen Finanzinvestor begrüßen zu dürfen.Shawn Khunkhun, Chief Executive Officer von Dolly Varden, sagte: "Wir freuen uns, an den Gesprächen über die Transaktion beteiligt gewesen zu sein und dem Verkauf eines Teils der Beteiligungen an Dolly Varden durch Fury an einen neuen institutionellen Investor für Dolly Varden zuzustimmen. Wir sind der Ansicht, dass die Transaktion für Dolly Varden und Fury von beiderseitigem Nutzen ist, da sie einen weiteren erfahrenen institutionellen Investor zu Dolly Varden bringt und gleichzeitig Fury die Finanzierung seiner Joint-Venture-Projekte Eau Claire und Éléonore South in Quebec ermöglicht. Wir betrachten Fury als unseren Partner bei der Exploration und Erschließung des geplanten Kitsault Valley-Projekts des Unternehmens und freuen uns, eine Transaktion unterstützen zu können, von der beide Unternehmen profitieren."Tim Clark, CEO und Director von Fury, fügte hinzu: "Wir möchten Dolly Varden für die Unterstützung bei dieser für beide Seiten vorteilhaften Transaktion danken. Wir betrachten dies als eine umsichtige und strategische gemeinsame Entscheidung, die eine Kapitalisierung des spannenden Potenzials von Fury bei seinen Eau Claire- und Éléonore South-Joint-Venture-Projekten ermöglicht und außerdem den derzeitigen Aktienbesitz von Dolly Varden um einen bedeutenden institutionellen Investor erweitert. Auch in Zukunft wird Fury mit 26 % der größte Einzelinvestor bei Dolly Varden sein, und wir haben weiterhin Vertrauen in das Managementteam und die Projekte. Wir sind davon überzeugt, dass Erfolg in dieser Branche von einer guten Zusammenarbeit mit den Partnern abhängt, und wir freuen uns über die Möglichkeiten, die sich für beide Unternehmen bieten. "Fury erwarb die Stammaktien von Dolly Varden im Februar 2022, als Dolly Varden durch den Erwerb von Furys 100-prozentiger Tochtergesellschaft Homestake Resource Corporation eine 100-prozentige Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Homestake Ridge (das "Homestake Ridge-Projekt") erwarb, das an das Dolly Varden-Projekt im Goldenen Dreieck in British Columbia angrenzt.Damals schlossen Dolly Varden und Fury auch eine Vereinbarung über die Rechte der Investoren (die "Vereinbarung über die Rechte der Investoren") ab, die Fury bestimmte Nominierungs- und Mitwirkungsrechte im Verwaltungsrat einräumt und die üblichen Weiterveräußerungsbeschränkungen, Stimmrechts- und Stillhaltebedingungen sowie eine einjährige Haltefrist vorsieht. Dolly Varden hat im Rahmen der Vereinbarung über die Investorenrechte seine Zustimmung zu der Transaktion erteilt.Dolly Varden geht davon aus, dass Fury beabsichtigt, im Laufe des heutigen Tages ein Formular 45-102F1 "Notice of Intention to Distribute Securities" (Mitteilung über die Absicht, Wertpapiere zu vertreiben) gemäß Abschnitt 2.8 von National Instrument 45-102 - Resale of Securities (Wiederverkauf von Wertpapieren) einzureichen, um den Verkauf zu erleichtern. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich an dem Werktag nach Ablauf der siebentägigen Mitteilungsfrist gemäß NI 45-102 erfolgen. Es ist nicht zu erwarten, dass der Käufer nach Abschluss der Transaktion einen Anteil von 10 % oder mehr an Dolly Varden halten wird.Nach Abschluss der Transaktion wird sich die Beteiligung von Fury an Dolly Varden von derzeit 76.504.590 Aktien, die 33 % der ausstehenden Stammaktien von Dolly Varden entsprechen, auf 59.504.590 Dolly Varden-Aktien verringern, was 26 % der ausstehenden Stammaktien von Dolly Varden entspricht. Fury wird einen Nachtrag zu seinem aktuellen Frühwarnbericht auf SEDAR einreichen, um die Änderung der Eigentumsverhältnisse zu berücksichtigen. Fury wird nach Abschluss der Transaktion weiterhin zwei Kandidaten für das Board of Directors von Dolly Varden im Rahmen des Investor Rights Agreement stellen, da Furys Eigentumsanteil weiterhin über der 20 %-Marke liegen wird. Fury wird seine Aktien an Dolly Varden weiterhin zu Investitionszwecken halten und seine Investitionen in Dolly Varden laufend bewerten und kann seine Beteiligungen an Dolly Varden in Zukunft erhöhen oder verringern, vorbehaltlich seiner Rechte und Pflichten gemäß der Vereinbarung über die Investorenrechte, von der eine Kopie im SEDAR-Profil von Fury und Dolly Varden hinterlegt wurde. Dolly Varden Silver Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % im Besitz befindlichen Kitsault Valley-Projekts (das das Dolly Varden-Projekt und das Homestake Ridge-Projekt vereint) konzentriert, das sich im Goldenen Dreieck von British Columbia, Kanada, befindet, 25 km auf der Straße zum Gezeitenwasser. Das 163 Quadratkilometer große Projekt beherbergt die hochgradigen Silber- und Goldressourcen von Dolly Varden und Homestake Ridge sowie die in der Vergangenheit produzierenden Silberminen Dolly Varden und Torbrit. Es gilt als aussichtsreich für weitere Edelmetallvorkommen, da es auf denselben strukturellen und stratigraphischen Gürteln liegt, die zahlreiche andere hochgradige Vorkommen beherbergen, wie z.B. Eskay Creek und Brucejack, die im Trend liegen. Zum Projekt Kitsault Valley gehört auch das Grundstück Big Bulk, das ähnlich wie andere Lagerstätten dieser Art in der Region (Red Mountain, KSM, Red Chris) für eine Kupfer- und Goldmineralisierung im Porphyr- und Skarnstil geeignet ist. Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine 59,5 Millionen Stammaktienposition an Dolly Varden Silver Corp. hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Shawn Khunkhun, Geschäftsführer & Direktor
1-604-602-1440
www.dollyvardensilver.com
Margaux Villalpando, Investor Relations
1-844-601-0841
www.furygoldmines.com
Vorausschauende Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen, die die Worte "glauben", "können", "planen", "werden", "schätzen", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "erwarten", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Dolly Varden wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich unter anderem auf den beabsichtigten Abschluss der Transaktion, die Verwendung der Erlöse aus der Transaktion durch Fury und die Absicht von Fury, bestimmte behördliche Formulare einzureichen.Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen des Managements und gehen unter anderem davon aus, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine aktuellen Erschließungspläne erfolgreich zu verfolgen, dass dem Unternehmen zukünftige Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen werden, dass die relevanten Rohstoffpreise auf einem Niveau bleiben werden, das für das Unternehmen wirtschaftlich tragfähig ist, und dass das Unternehmen die relevanten Genehmigungen rechtzeitig erhalten wird, um seine Operationen zu ermöglichen; in Anbetracht der Ungewissheiten, Annahmen und Risiken werden die Leser jedoch davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu verlassen. 