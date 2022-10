Kitco-Umfrage: Marktvolatilität erhöht Attraktivität von Gold als sicherer Hafen, kurzfristige Stimmung verbessert sich

Der Goldmarkt hat gerade den sechsten Monat in Folge mit einem Minus beendet, doch laut der jüngsten Umfrage von Kitco verbessert sich die Stimmung. Die "Kitco News Gold Survey" ergab, dass sowohl die Analysten an der Wall Street als auch die Privatanleger an der Main Street kurzfristig optimistisch in Bezug auf die Preisentwicklung von Gold sind.Den Analysten zufolge hat der Reiz von Gold als sicherer Hafen nach der erheblichen Volatilität auf den globalen Finanzmärkten wieder zugenommen.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren zehn (63%) der Ansicht, dass Gold diese Woche zulegen wird. Drei der Befragten (19%) erwarten indes einen Preisrückgang, während weitere drei (19%) neutral eingestellt waren.Außerdem gaben auch 731 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 389 (53%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 225 (31%) erwarten einen Goldpreisrückgang, während 117 (16%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de