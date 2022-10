LBMA: Gold- & Silbertransfers im August 2022

Die London Bullion Market Association ( LBMA ) gab kürzlich die Zahlen zu den Gold- und Silbertransfers sowie den gehandelten Unzen per Ende August 2022 bekannt (basierend auf dem Tagesdurchschnitt).Im Vergleich zum Juli verringerte sich die Anzahl der Unzen, die in Goldtransfers gehandelt wurden, um 11,5% und erreichte 19,3 Millionen Unzen. Verglichen mit den 16,4 Mio. Unzen im Vorjahreszeitraum ergab sich indes ein Anstieg. Ihr Wert lag im diesjährigen August mit 34,1 Milliarden Dollar 10,0% niedriger als im Vormonat. Insgesamt fanden im August 4.517 Transfers statt, 6,3% weniger als im Vormonat, wobei durchschnittlich 4.281 Unzen je Transfer gehandelt wurden, 5,6% weniger als im Juli.Die Silbertransfers fielen im August mit 244,2 Millionen Unzen indes 9,5% höher aus als im vorangegangenen Monat. Der Wert belief sich auf 4,8 Milliarden Dollar und lag damit 13,4% höher als im Juli. Die Anzahl der Silbertransfers stieg im August mit 1.497 um 19,2% an, wobei durchschnittlich 163.088 Unzen je Transfer gehandelt wurden, 8,1% weniger als im Vormonat.Das durchschnittliche Gold-Silber-Preisverhältnis lag im achten Monat des Jahres bei 89,4.© Redaktion GoldSeiten.de