Kiyosaki: US-Dollar wird einbrechen

Robert Kiyosaki hatte in verschiedenen Tweets im September seine Silberpreisprognose von 100 bis 500 US-Dollar je Unze bekräftigt. Er rief dazu auf, Silber zu akkumulieren, da sich der Preis des weißen Metalls seitwärts bewege, während Aktien, Anleihen, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und Immobilien abstürzten.Der Autor prognostizierte für die kommenden drei bis fünf Jahre einen Silberpreis von unverändert um die 20 Dollar. Anschließend werde es zu einem Anstieg auf 100 bis 500 Dollar kommen. Weiterhin erklärte Kiyosaki das Ende des "FAKE $".In den vergangenen Tagen wandte er sich bei Twitter erneut an seine Follower und riet ihnen dazu, die aggressive Haltung der Federal Reserve zu nutzen, um mehr Gold, Silber und Bitcoin zu kaufen."KAUFGELEGENHEIT: Wenn die FED die Zinsen weiter anhebt, wird der US-Dollar stärker werden, was dazu führt, dass die Preise für Gold, Silber und Bitcoin fallen werden. KAUFEN Sie mehr. Wenn die FED den Kurs wechselt und die Zinsen senkt, wie es England gerade getan hat, werden Sie lächeln, während andere weinen.", schreib er am Sonntag.Laut Kiyosaki wird die Stärke des US-Dollars, die Gold und Silber massiv unter Druck gesetzt hat, nicht von Dauer sein. "Wird der US-Dollar dem englischen Pfund Sterling folgen? Ich glaube, das wird er. Ich glaube, dass der US-Dollar bis Januar 2023 nach dem Kurswechsel der Fed abstürzen wird. Um vom Absturz des US$ zu profitieren, habe ich viele weitere US Silver Buffalo Rounds gekauft. Silber ist ein Schnäppchen," hieß es am Samstag.© Redaktion GoldSeiten.de