Platin - Der Befreiungsschlag läuft an

Ende September brach der Platinkurs ein drittes Mal hintereinander an den zentralen Supportbereich um 813 bis 822 USD ein und konnte wieder an der Zone nach oben abdrehen. Die Verteidigung der Unterstützungen entfachte eine steile Kaufwelle, die bereits am Montag an die Hürde bei 908 USD führte und den Wert gestern über die Marke und die mittelfristige Abwärtstrendlinie antrieb. Damit könnte sich der Kurs des Edelmetalls in Kürze aus der Dreiecksformation der letzten Monate nach oben verabschieden.Eine leichte Korrektur bis 908 USD wäre jetzt nicht ungewöhnlich und dürfte viele Marktteilnehmer zum Nachkaufen animieren. Anschließend könnte der Wert über 948 USD steigen und damit auch den Ausbruch aus dem Dreieck bestätigen. Im Anschluss wäre eine Kaufwelle bis 974 und 988 USD zu erwarten, die sich darüber bereits bis 1.032 USD ausdehnen kann.Auf der Unterseite wäre erst ein Bruch der Unterstützung bei 893 USD problematisch und würde für eine tiefe Korrektur bis 865 USD sorgen. Sollte Platin dort den Aufwärtstrend der letzten Tage nicht reaktivieren, wäre ein Einbruch bis 822 USD das Ende der Erholung.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG