Jahresbericht 2022 von Theta Gold Mines Ltd.

Theta Gold Mines Ltd. (ASX: TGM) (OTCMKTS: TGMGF) is a gold development company that owns a range of prospective gold assets in a world-renowned South African gold mining region. These assets include several high-grade gold projects on the surface and near the surface that offer cost advantages compared to other gold producers in the region.

The Theta Gold Mines core project is located next to the historic gold mining town of Pilgrim's Rest in Mpumalanga Province, approximately 370 km northeast of Johannesburg by road or 95 km north of Nelspruit (capital of Mpumalanga Province). After small-scale production from 2011 to 2015, the company is currently focused on constructing a new gold processing plant within its approved site at the TGME facility and processing the Theta Open Pit oxide gold ore. Nearby surface and underground mines and prospects are expected to be further evaluated in the future.

The company aims to build a solid production platform of over 100,000 ounces based primarily on near-surface, open-pit or adit-entry hard rock sources. Theta Gold Mines has access to over 43 historical mines and prospecting areas that are accessible and can be explored, with over 6.7 million ounces of historical production.

The company submitted its very first definitive feasibility study (FS) in July 2022, which shows a clear path to production through the redevelopment of TGME's gold assets and is currently focused on the holistic strategy to achieve long-term organic growth, with the initial development focus on permitting six mines to target a production profile of 160,000 ounces Au per year. The TGME project (Phase 1) comprises the first four mines.

In April 2021, Theta declared an initial underground mining reserve of 419,000 ounces at 5.49 g/t gold along with the first Maiden Underground Pre-Feasibility Study. The mining reserve was based on only 16% of the underground gold resource of 4.5 million ounces and included only three mines across the entire project area.

Bill Guy, Chairman
Theta Gold Mines Ltd.
T: +61 2 8046 7584
E: billg@thetagoldmines.com