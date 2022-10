WGC: Indiens Goldmarkt im September

Mukesh Kumar, Senior Analyst, India, veröffentlichte auf dem Goldhub-Blog des World Gold Council letzte Woche Informationen zur Entwicklung des indischen Goldmarktes im September. Das Land gilt als einer der größten Goldverbraucher weltweit.• Eine gesunde Nachfrage des Einzelhandels trieb den lokalen Preis im September kurzzeitig in die Höhe, dennoch führte die Marktdynamik über einen Großteil des Monats zu einem Abschlag.• Die Indische Gold-ETF verzeichneten im September einen geringfügigen Nettozufluss von 0,4 Tonnen, da eine inländische Goldpreiskorrektur die Anleger zurück in Gold lockte.• Die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) stockte ihre Reserven in den ersten drei Septemberwochen um 1,4 Tonnen Gold auf und erhöhte damit ihre gesamten Goldreserven auf 782,7 Tonnen.Im Oktober rechnet Kumar mit einer robusten Goldnachfrage. Der niedrigere Goldpreis habe die Nachfrage in der letzten Septemberwoche beflügelt, und diese Dynamik setze sich fort. Insgesamt böten die hohe Inflation im Einzelhandel und die schwache Rupie allerdings ein gemischtes Szenario für die indische Goldnachfrage.© Redaktion GoldSeiten.de