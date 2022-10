Silber muss über 22,60 $ steigen, um weitere Käufer anzuziehen  TD Securities

Die Silberpreise konnten sich zuletzt etwas erholen. Wie FX Street berichtet, sind die Strategen von TD Securities jedoch der Meinung, dass das weiße Metall die Marke von 22,60 $ überschreiten müsste, damit sich der Abwärtsdruck reduziert."Unser CTA (Commodity Trading Advisers) Position Tracker zeigt, dass ein Ausbruch über 19,32 $ wahrscheinlich ein CTA-Kaufprogramm ausgelöst hat. Infolge des Ausbruchs werden die CTA ca. 10% ihrer maximalen historischen Leerverkäufe abdecken, was die Aufwärtsbewegungen verschärft, da nur wenige Teilnehmer die andere Seite einnehmen," heißt es bei der Investmentbank.Weiter erklären die Analysten: "Wir schätzen, dass die Preise die Marke von 22,60 $ durchbrechen müssten, um weitere CTA-Käufe auszulösen, was darauf hindeutet, dass der #silversqueeze2.0 nicht sehr weit gehen wird." Der am Freitag erwartete Non-Farm Payrolls Report könnte als Katalysator für einen neuerlichen Kursrückgang wirken, glaubt TDS.© Redaktion GoldSeiten.de