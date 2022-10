Edelmetallpreise entwickeln sich uneinheitlich

Silber notiert höher als im Vormonat

Bad Salzuflen, 5. Oktober 2022 - Nachdem der Edelmetallsektor im ersten Halbjahr 2022 stark gefallen ist, haben sich die Kurse im September stabilisiert. Der Goldpreis lag zum Monatsende bei 1.660,70 US-Dollar pro Feinunze und notierte damit 2,7 Prozent niedriger als zuvor. Bei Silber stieg der Preis im September wieder an und beendete den Monat mit 19,03 US-Dollar pro Feinunze, ein Plus von 7,0 Prozent.“Die Liquiditätsknappheit wurde mit Ankündigung der Bank of England zum Ende des Monats, Staatsanleihen in unbegrenztem Umfang zu kaufen, überwunden. Die Bank of England ist die erste Zentralbank, die im Kampf gegen die Inflation eingeknickt ist und andere Zentralbanken dürften folgen. Die Marktlage hat sich demnach massiv geändert, weshalb wir steigende Edelmetallpreise erwarten“, meint Martin Siegel, Edelmetallexperte undGeschäftsführer der Stabilitas GmbH.Die Aktien der Minenbetreiber entwickelten sich analog zu den Edelmetallen ebenfalls uneinheitlich. "Die Aussicht auf höhere Edelmetallpreise stabilisierten zum Monatsende auch die Edelmetall-Aktien", so Siegel weiter.Die Nachfrage bei Platin und Palladium hat sich im September verbessert. Der Preis für Platin stieg demnach um 2,2 Prozent und schloss am Monatsende bei 864 US-Dollar pro Feinunze. Auch Palladium verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 2.176 US-Dollar pro Feinunze. "Wir haben eine Stabilisierung bei Gold und Silber gesehen, was auch das Interesse für Platin und Palladium erhöht und die allgemeine Stimmung bei den Marktteilnehmern verbessert hat.", so Siegel.Ähnlich wie bei den Edelmetallen entwickelten sich auch die Basismetalle im September unterschiedlich. Der Nickelpreis ist gegenüber dem Vormonat um 4,8 Prozent gestiegen und schloss bei 22.266 US-Dollar. Blei verbilligte sich um 3,2 Prozent im abgelaufenen Monat auf 1.887 US-Dollar. Der Preis für Aluminium fiel auf 2.149 US-Dollar (-9,3 Prozent). Zink verbilligte sich um 15,7 Prozent auf 2.985 US-Dollar. Das Industriemetall Kupfer notierte um 0,9 Prozent niedriger als zuvor und schloss bei 7.647 US-Dollar. "Die uneinheitliche Entwicklung bei den Industriemetallen spiegelt die anhaltende Unsicherheit bei der Beurteilung der Weltwirtschaftsentwicklung wider",so Martin Siegel."Der Ölpreis der Sorte Brent-Öl ist im September um 7,2 Prozent gesunken und hat den Monat mit 87,96 US-Dollar pro Barrel beendet. Die aktuelle Ölversorgung der Weltwirtschaft verläuft problemlos“, sagt der Rohstoff-Experte.Die Investmentboutique Stabilitas GmbH hat sich auf die Beratung von Edelmetallinvestments spezialisiert. Seit Unternehmensgründung im Jahr 2006 berät das Unternehmen die auf den Minensektor ausgerichteten Stabilitas-Edelmetallfonds, die unter der Kapitalanlagegesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet werden. Hierzu zählen der STABILITAS–PACIFIC GOLD+METALS sowie die Spezialfonds STABILITAS–SILBER+WEISSMETALLE sowie der STABILITAS–GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS.Instinctif PartnersAlexandra ZahnTel: 0173 / 686 80 37Mail: alexandra.zahn-kolechstein@instinctif.com