Apollo Minerals Ltd.: Projektposition massiv erweitert

Apollo Minerals heute mit einer überraschenden Meldung (Link ). Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, wurde die vorher schon riesige Projektposition in Gabun um satte 140% aufgestockt. Das Unternehmen hat die Keri-Projekt-Konzession vom Minenminister des Landes zugeteilt bekommen, was aus meiner Sicht ein enormer Vertrauensbeweis des Landes in die Arbeit der Firma ist.Wie in der Karte zu sehen, grenzt Keri direkt im Westen an Kroussou an und verlängert den Trend von bisher rund 80 Kilometer auf nun 135 Kilometer in den Norden.Kroussou umfasst 986 Quadratkilometer und nun kommen 1.377 Quadratkilometer mit Keri hinzu. Ein unfassbar großes Konzessionsgebiet mit nun 2.363 Quadratkilometern hat Apollo nun zu 100% unter ihren Fittichen. Das Management von Apollo vermutet weitere Zink- und Bleivorkommen auf diesem neuen Gebiet, jedoch wird auch eine bekannte Gold-Zone ganz im Norden erwähnt, die evtl. spannend sein könnte.Auf dem Salane Goldprojekt wurde vor Jahrzehnten rund 5.000 Unzen Gold mit durchschnittlich 12 g/t abgebaut. Man wird dort schnellstmöglich mit ersten Arbeiten starten, da das Gebiet so gut wie nicht mit modernen Explorationstechniken untersucht wurde:Es ist zwar "nur" eine Projektvergrößerung, doch diese hat für mich Gewicht. Dass das Minenministerium Apollo Minerals eine derart riesige Konzession zuteilt, zeigt mir, dass das Unternehmen sehr gute Arbeit im Land leistet und die Regierung dies würdigt. Es stehen eine Menge an Neuigkeiten an. Die Ende August gefundenen Sulfid-Mineralisierungen in den Bohrungen müssten nun bald zur Veröffentlichung anstehen. Vielleicht hat man abgewartet, bis man die Projekterweiterungen erhalten hat?Die Auswertungen der elektromagnetischen Untersuchungen stehen an, Ergebnisse aus metallurgischen Testarbeiten werden ebenfalls in diesem Quartal erwartet und es soll auch ein ASX-konformes Explorationsziel veröffentlicht werden.Apollo bekommt aus meiner Sicht viel zu wenig Beachtung im Markt und das mag mit dem Land Gabun zu tun haben oder auch damit, dass Zink nicht so richtig "sexy" ist.Jedoch glaube ich, dass die Firma ein richtig starkes Projekt hat, welches die Größe und die Voraussetzungen haben kann, für einen großen strategischen Partner.Die Aktie heute +16%, doch das Volumen ist weiterhin überschaubar.