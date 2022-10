Russen fragen verstärkt Edelmetalle nach

Der größte Kreditgeber Russlands, die Sberbank, gab jüngst bekannt, im bisherigen Jahresverlauf 100 Tonnen an Edelmetallen verkauft zu haben. Dies berichtet Kitco News Von Januar bis September wurden nach Angaben der Bank fast sieben Tonnen Gold, 89 Tonnen Silber und jeweils eine Tonne Platin und Palladium veräußert. Kunden der Sberbank haben in diesem Zeitraum 300.000 neue Konten für nicht zugewiesene Edelmetalle eröffnet, berichtet Interfax unter Berufung auf eine Erklärung des Kreditinstituts.Bei "nicht zugewiesenen" Edelmetallkonten bleibt die Bank Eigentümer des gekauften Edelmetalls, welches den Konten der Kunden nur gutgeschrieben wird. Die Sberbank habe diese Option entwickelt, um den Prozess der Kontoeröffnung und des Verkaufs von Edelmetallen zu beschleunigen.Die großen russischen Banken meldeten in diesem Frühjahr einen sprunghaften Anstieg der Goldnachfrage, da die Bevölkerung verstärkt in Goldbarren und -münzen investierte, um ihre Ersparnisse zu schützen. Die russische Zentralbank musste sogar ihre eigenen Goldkäufe bei den lokalen Banken vorübergehend stoppen, um die Bestände für die Verbraucher freizugeben.© Redaktion GoldSeiten.de