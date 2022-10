Alle Regierungen sollten Pleite gehen  Dr. Marc Faber

Die Schweizer Finanzwebsite insideparadeplatz.ch veröffentlichte in dieser Woche ein Interview mit Dr. Marc Faber. Der Journalist Lukas Hässig befragt den Herausgeber des Gloom, Boom & Doom-Reports darin zu den aktuellsten Finanzthemen.Die EZB-Vorsitzende Christine Lagarde bezeichnet Faber in dem Gespräch als Schwerverbrecherin. Die Notenbanken hätten durch ihr Verhalten in den letzten Jahren die aktuelle Krise verschuldet. Die Wirtschaft werde auf jeden Fall zusammenbrechen.Der als auch als Dr. Doom bekannte Finanzexperte erklärt, dass es wohl „das Beste wäre, wenn die Regierungen Pleite gingen“. Denn dann könnte es wieder eine Einheitssteuer von einem Zehntel geben. Aktuell träfen nämlich sowohl die Inflation als auch die Steuern die Armen am meisten.Faber ist der Meinung, ein so genannter Raubtierkapitalismus wie im 19. Jahrhundert bringe allen Wohlstand, der Sozialismus hingegen Armut. Er gibt jedoch zu, dass der Kapitalismus natürlich auch Nachteile habe.© Redaktion GoldSeiten.de