OceanaGold: Ergebnisse des 3. Quartals 2022 und Telefonkonferenz

VANCOUVER - OceanaGold Corp. (TSX: OGC) ("OceanaGold" oder das "Unternehmen") wird seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das Quartal, das am 30. September 2022 endete, nach Börsenschluss am Mittwoch, dem 26. Oktober 2022, veröffentlichen. Die Ergebnisse werden auf der Website des Unternehmens unter www.oceanagold.com zur Verfügung gestellt.Die Geschäftsleitung wird am Donnerstag, den 27. Oktober 2022, um 8:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz / einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse zu diskutieren.Um sich zu registrieren, kopieren Sie bitte den Link und fügen Sie ihn in Ihren Browser ein: https://app.webinar.net/P4a1VRrVoQm- Gebührenfreie Teilnehmerwahl in Nordamerika: +1 888-390-0546- Teilnehmer wählen in Nordamerika: +1 416-764-8688- Alle anderen Länder: + 1 778-383-7413Falls Sie nicht an der Telefonkonferenz teilnehmen können, wird eine Aufzeichnung auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt. OceanaGold Corp. ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten technischen, ökologischen und sozialen Leistungsstandards verpflichtet hat. Wir verpflichten uns zu Spitzenleistungen in unserer Branche, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und starke Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Unsere globale Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat eine starke Pipeline an organischen Wachstumsmöglichkeiten und ein Portfolio an etablierten Betriebsanlagen geschaffen, darunter die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Didipio Mine auf den Philippinen und die Macraes und Waihi Betriebe in Neuseeland.Investor Relations:Brian Martin, Senior Vice President, Geschäftsentwicklung und Investor RelationsTel: +1 604 678-4096ir@oceanagold.comSabina Srubiski, Direktorin, Investor RelationsTel: +1 604-678-4095ir@oceanagold.comMedienarbeit:Anita Kharbanda, Stellvertretende Gruppenleiterin, KommunikationTelefon: +61 420 696 937info@oceanagold.comwww.oceanagold.com | Twitter: @OceanaGoldIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch