56% Inflation, Atomkrieg- und -pillen?, mRNA-Milch? & wieder räselhafte Lichtsäulen

In den USA hebt die CDC die Maskenpflicht im medizinischen Bereich auf, Deutschland verschärft sie.Das Gas-Chaos setzt sich fort. Trotz gut gefüllter Speicher warnt die Netzagentur vor winterlichen Engpässen und ruft zum Sparen auf, wähend ein Strang von Nord Stream 2 einsatzbereit wäre. Das jetzt gespeicherte Gas ist nicht exklusiv für Deutschland vorgesehen, sondern gehört großteils Händlern.Laut Pleiteticker liegt die Inflation bei Wohn-, Energie- und Nahrungskosten bei 56%.Ukraines Präsident Selenski bringt "Präventivschläge" gegen Rußland ins Gespräch, um sie so selber von einem Nuklearschlag abzuhalten. Putin hält sich diese Option ebenfalls offen. In den USA werden für 290 Mio. $ Medikamente gegen Strahlenschäden beschafft.In NSW, Australien, werden laut "Bevore it´s News" Rinder mit mRNA Impfstoffen behandelt, die nicht selten tödlich sind und das Erbgut verändern. Folgen für die Nahrungsmittel?Lichtsäulen werden in Rußland gesichtet. Ob es eine geheime Laser-Waffe ist oder nicht, man weiß es nicht.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)