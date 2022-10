Bulletin Resources Ltd.: Beacon will Geko-Goldmine kaufen

Bulletin gab gestern bekannt, dass die australische Firma Beacon Minerals (ASX: BCN) die Geko-Goldmine kaufen möchte: Link Wenn Sie sich erinnern, hat Bulletin Resources eine Royalty-Vereinbarung auf diese privat betriebene Goldmine und in den vergangenen Jahren flossen durch diesen Deal über 2,5 Millionen AUD an Royalty-Zahlungen an Bulletin. Zusätzlich gibt es einen 30% Gewinnabführungsvertrag, sobald 9 Millionen AUD an Royalties bezahlt wurden:Beacon hat eine eigene Verarbeitungsanlage 15 Kilometer entfernt von dieser Mine und könnte das Erz einfach transportieren und aufbereiten.Ich bin gespannt, ob dieser Deal über die Bühne geht und wie in der Meldung zu lesen, hat Beacon bislang noch nicht mit Bulletin über diese bestehende Vereinbarung gesprochen.Gut möglich, dass man noch auf Bulletin zukommt, um die bestehende Vereinbarung zu verhandeln.Die Geko-Goldmine wurde 2021 eingestellt, da es Probleme mit der Entwässerung gab und nun möchte Beacon, die immerhin auf einen Börsenwert von 100 Millionen AUD kommen, die Mine übernehmen. Das macht für Beacon aufgrund der eigenen Aufbereitungsanlage auch sehr viel Sinn.Bulletin Resources sollte bei einer erfolgreichen Transaktion auf jeden Fall profitieren. Sei es durch die Wiederaufnahme der Royalty-Zahlungen oder durch einen geänderten Deal, den man mit Beacon abschließt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.