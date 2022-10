Kitco-Umfrage: Short Squeeze soll an Dampf verlieren - Kann Gold 1.700 Dollar halten?

Die Short-Squeeze-Rally in Gold könnte ihren Lauf genommen haben, da die Stimmung an der Wall Street nun wieder bearisch wird. Grund dafür sind die gesunden US-Arbeitsmarktdaten sowie eine Verfestigung der Markterwartungen, dass die Federal Reserve weiterhin aggressiv die Zinsen über den Rest des Jahres und bis 2023 erhöhen wird. Das berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahem diesmal 19 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren elf (58%) der Ansicht, dass Gold diese Woche fallen wird. Fünf (26%) erwarten einen Goldpreisanstieg, während drei (16%) neutral blieben.Außerdem gaben auch 790 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 451 (57%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 222 (28%) prognostizieren einen Preisrückgang, während 117 (15%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de