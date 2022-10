Inflation wird siegen und bestehen bleiben  Peter Schiff

Greg Hunter von USAWatchdog sprach kürzlich mit Peter Schiff über die aktuelle Geldpolitik der US-Notenbank und den Kampf gegen die Inflation.Der Vermögensverwalter und Ökonom erklärt im Interview, dass die Märkte glauben, die Federal Reserve könne den Kampf gegen die Inflation gewinnen, indem sie die Zinsen erhöht. Allerdings fürchten die Menschen angesichts des fallenden Aktienmarkts zunehmend, dass dieser zusammenbrechen könnte.Schiff erklärt: "Die Fed befindet sich jetzt in der gleichen Lage, nur noch schlimmer, denn es handelt sich um eine viel größere Blase als die von 2008 oder 2018. Wir haben jetzt viel mehr Schulden, und die Wirtschaft ist weniger in der Lage, Zinssätze von 5% zu verkraften als 2008 und 2018. Stellen Sie sich das vor. Wenn die Fed Funds Rate auf 5% steigen würde, wette ich, dass der Zinssatz für 30-jährige Hypotheken 9% betragen würde. Die Menschen können es sich nicht leisten, 9% zu zahlen, vor allem nicht, wenn sie 95% des Wertes ihres Hauses als Kredit aufnehmen.Wenn die Regierung aufhören würde, Schulden zu monetarisieren und Geld zu drucken, müssten die Staatsausgaben massiv gekürzt werden. Schiff ist jedoch der Meinung, dass man nicht darauf wetten sollte, dass die Fed so vorgehen wird: "Der Dollar steigt, weil die Leute glauben, dass es der Fed gelingen kann, die Inflation auf 2% zu senken. Jedes Mal, wenn die Inflation über dem Konsens liegt, denkt der Markt, dass die Fed härter kämpfen muss, um zu gewinnen. Der Dollar wird also in die Höhe getrieben, weil die Fed die Zinsen weiter anheben muss. Sie erkennen nicht, dass eine steigende Inflation ein Zeichen dafür ist, dass die Fed verliert und schließlich aufgeben wird. Die Inflation wird siegen, und die Inflation wird bleiben."Schiff ist sich sicher, dass die USA eine höhere Inflation erleben werden:: "Der Tag der Abrechnung ist endlich da. Wir haben ein massives Inflationsproblem, und es gibt nichts, was die Regierungen und die Zentralbanken tun können, um es zu lösen, denn bis jetzt war die Inflation ihre Lösung für jedes Problem. Jetzt, wo die Inflation zum Problem geworden ist, haben sie keine Lösung mehr."Schiff rät, Sachwerte wie Gold und Silber sowie Anteile an Unternehmen zu besitzen, die Dinge produzieren, die die Menschen zum Leben brauchen, wie Lebensmittel und Energie.© Redaktion GoldSeiten.de