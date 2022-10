International Tower Hill Mines nimmt Kurs auf 0,36 USD

Quelle Chart: Guidants

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. versuchte unlängst ein Gegenmanöver im Kontext der übergeordneten Korrektur. Der frühere Verkaufs-Trigger, mit dem bereits erfolgten Rückgang unter 0,48 USD, wurde dabei am vergangenen Freitag nochmals bestätigt. Dementsprechend erlaubt sich, mit Blick auf die kommenden Wochen, vielmehr eine Korrekturfortsetzung bis zum Unterstützungsbereich von 0,36 USD.Um diese mögliche Folgeschwäche zu entkräften, bedarf es einerseits der Rückkehr über 0,50 USD und andererseits dem Sprung über das letzte Reaktionshoch bei 0,56 USD. Erst dann könnte tatsächliche eine Entspannung Einzug halten. Weitere Kurssteigerungen bis zum Widerstand bei 0,68 USD wären hierbei zu erwarten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.