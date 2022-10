Zusammenbruch der Geldmenge ist immer noch ein großes Risiko für den Markt

Das Geldmengenwachstum war im August mit 2 Mrd. USD kaum positiv und liegt deutlich unter den 233 Mrd. USD des letzten Jahres. Wie der nachstehende Chart zeigt, ist das Geldmengenwachstum seit Februar eingebrochen. Das letzte Jahr begann mit fünf Monaten in Folge über 200 Mrd. USD, während 2022 nur ein Monat über 100 Mrd. USD lag, und das war der Januar.Der folgende Chart unten zeigt die nicht saisonbereinigte Geldmenge, die etwas unregelmäßiger ist. Trotz der erhöhten Volatilität ist deutlich zu erkennen, dass die Geldmenge in den letzten Monaten deutlich schwächer geworden ist. Aus dieser Sicht war der August der stärkste Monat seit März, aber er ist immer noch sehr langsam.Der jüngste Monat liegt sogar leicht über der durchschnittlichen 6-Monats-Wachstumsrate (0,1% gegenüber 0%). Dies liegt immer noch weit unter der 1-Jahres-Wachstumsrate von 4,1% und deutlich unter der dreijährigen annualisierten Wachstumsrate von 13,3%.Betrachtet man die durchschnittliche monatliche Wachstumsrate vor COVID, so ist der August mit einer Jahresrate von 8,4% der höchste Monat des Jahres. Dieses Jahr sieht im Vergleich dazu blutleer aus.Die Fed bietet nur wöchentliche Daten an, die nicht saisonbereinigt sind. Wie der nachstehende Chart zeigt, sind die Wochen mit negativem Wachstum in letzter Zeit häufiger geworden. Erst die letzte Woche hat den Monat ins Plus gebracht.