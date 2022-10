Silberpreisprognose: Neue Allzeithochs in Sicht?

Investing Hafen veröffentlichte jüngst eine Prognose zur Entwicklung der Silberpreise im kommenden Jahr. Der US-Dollar werde ein Hoch ausbilden und entsprechend werde Silber sich 2023 nach oben in Bewegung setzen, erklären die Autoren. Wichtige bullische Indikatoren seien zudem die Inflationserwartungen und die CoT-Positionen auf dem Silbermarkt.Die Silberpreisprognose für 2023 lautet 34,70 USD. Sobald Silber dann in der Nähe von 36 USD gehandelt werde, sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis das weiße Metall das Allzeithoch ins Visier nehme.Im Artikel werden vier für die Preisprognose entscheidende Indikatoren vorgestellt:• Der Goldpreis (positiv korreliert mit dem Silberpreis);• Der Euro (umgekehrt korreliert mit dem USD);• Inflationserwartungen (positiv korreliert mit Silber);• Die Positionierung am Futures-Markt (CoT)."Im Jahr 2022 konnten wir beobachten, wie ein starker Anstieg des US-Dollars und ein damit einhergehender starker Rückgang der Inflationserwartungen den säkularen Ausbruch bei Silber, der im ersten Quartal begann, durchbrach. Der CoT-Bericht für Silber verbesserte sich jedoch weiter, so dass er im dritten Quartal historisch bullisch wurde. Wir glauben, dass alle Leitindikatoren für Silber im Jahr 2023 bullisch werden."© Redaktion GoldSeiten.de