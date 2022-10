Jamie Dimon warnt vor Rezession in den USA in 6 bis 9 Monaten

Die US-Wirtschaft könnte bis Mitte nächsten Jahres in eine Rezession abrutschen, warnte Jamie Dimon von JPMorgan Chase & Co am Montag im Interview mit CNBC. Auch die Märkte könnten aus dem Gleichgewicht geraten und der S&P 500 um weitere 20% fallen.Die Situation sei ernst: eine schwerwiegende Inflation, überdimensionierte Zinserhöhungen, unbekannte Auswirkungen der quantitativen Straffung der Federal Reserve und der Krieg in der Ukraine seien Hauptauslöser für eine Rezession. "Dies sind sehr, sehr ernste Dinge, die meiner Meinung nach die USA und die Welt in eine Rezession stürzen werden – ich meine, Europa befindet sich bereits in einer Rezession – und sie werden wahrscheinlich auch die USA in sechs bis neun Monaten in eine Art Rezession stürzen", so Dimon.Die Rezession, die die USA wahrscheinlich erleben werden, könnte sehr mild ausfallen, aber auch sehr heftig. Vieles hänge davon ab, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickle. Eine Prognose sei schwierig: "Es ist schwer zu schätzen, aber man sollte vorbereitet sein. Eine Garantie sind volatile Märkte. Sie werden volatile Märkte haben. Die Märkte sind bereits ziemlich stark gefallen, […] was zwar typisch ist, aber immer noch in geordneten Bahnen verläuft. Ich denke, es ist möglich, dass es in nicht allzu naher Zukunft zu Unruhen kommen wird", erklärt der Finanzexperte.In Bezug auf die US-Notenbank erklärt Dimon, dass diese zu lange gewartet und zu wenig getan habe, da sie zu spät mit dem Straffungsprogramm begonnen habe. Aber die Fed sei motiviert, jetzt aufzuholen. "Und von hier aus sollten wir ihm viel Erfolg wünschen und die Daumen drücken, dass es ihnen gelingt, die Wirtschaft so weit abzubremsen, dass die Krise, was auch immer sie ist, mild ausfällt – und das ist möglich."Der Krieg in der Ukraine sei jedoch ein noch viel entscheidenderes Thema als diese kurzfristigen wirtschaftlichen Fragen, meint Dimon.© Redaktion GoldSeiten.de