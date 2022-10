Canagold beauftragt Ausenco Engineering mit Durchführung von Machbarkeitsstudie für Projekt New Polaris

Vancouver (British Columbia), 11. Oktober 2022. CanaGold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA)(Canagold oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass es Ausenco Engineering Canada Inc. (Ausenco) mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie für das unternehmenseigene Projekt New Polaris (New Polaris oder das Projekt) im Nordwesten von British Columbia beauftragt hat.Ich freue mich bekannt zu geben, dass Canagold Ausenco mit der Durchführung der Machbarkeitsstudie bei New Polaris beauftragt hat, sagte Catalin Kilofliski, CEO von Canagold. Wir sind mit unserem bisherigen Fortschritt bei diesem Projekt sehr zufrieden und ich bin zuversichtlich, dass dies ein weiterer wichtiger Schritt für uns sein wird, um die Erschließung des Vorzeigeprojekts des Unternehmens voranzutreiben.- Aktualisierung des Ressourcenmodells (einschließlich des Abschlusses von weiteren Bohrungen auf über 30.000 m)- Berechnung der Abbaureserven und Entwicklung eines detaillierten Untertageminenplans- Planung und Entwicklung der gesamten Oberflächeninfrastruktur und der Verarbeitungsanlagen, einschließlich Flotation, Bio-Oxidation, Laugung, Produktion von Gold-Doré-Barren usw.- Planung und Entwicklung einer Oberflächen-Trockenberge-Entsorgungsanlage (ohne langfristige negative Auswirkungen auf die Umwelt)- Bewertung aller Alternativen für erneuerbare Energien, die für New Polaris machbar sein könnten- Erstellung detaillierter Investitions- und Betriebskostenschätzungen, einschließlich eines detaillierten Finanzmodells für die Lebensdauer des ProjektsDie Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich in etwa 18 Monaten abgeschlossen werden.Ausenco ist ein globales Unternehmen, das 26 Niederlassungen in 14 Ländern unterhält und über Projekte an über 80 Standorten weltweit verfügt. Das umfassende technische Know-how des Unternehmens und seine 30-jährige Erfahrung mit innovativen, wertschöpfenden Beratungstätigkeiten sorgen für die erforderliche Erfahrung, um eine solide und glaubwürdige Machbarkeitsstudie für New Polaris zu erstellen, die die Anforderungen des Finanzierungs- und Erschließungsplans des Projekts unterstützt. Zu seinen wichtigsten Qualifikationen zählen folgende:- Managementexpertise zur Integration aller Aspekte des Genehmigungsverfahrens für New Polaris, das zurzeit vom integrierten Nachhaltigkeitsteam von Ausenco geleitet wird- Direkte, aktuelle Erfahrung mit der Planung, der Errichtung und dem erfolgreichen Betrieb ähnlicher BIOX-Goldverarbeitungsanlagen- Erstklassige Teamarbeit und Führung mit einer optimalen Kombination aus technischem Know-how und lokalem Verständnis in British Columbia- Bewährte ESG-Performance und -Praktiken weltweit- Fähigkeit, einen schnellen Ausführungszeitplan mit einer bedeutsamen und erfolgreichen Bilanz bei der Projektabwicklung zu liefernNew Polaris ist das Vorzeigeprojekt von Canagold - ein zu 100 % unternehmenseigenes Goldminenprojekt im Nordwesten von British Columbia, etwa 100 km südlich von Atlin in British Columbia und 60 km nordöstlich von Juneau in Alaska. Das Konzessionsgebiet besteht aus 61 zusammenhängenden, von der Krone gewährten Mineralschürfrechten und einem modifizierten Rasterschürfrecht mit einer Größe von 850 ha. New Polaris befindet sich innerhalb des traditionellen Territoriums der Taku River Tlingit First Nation (TRTFN). Canagold ist fest entschlossen, bei allen Aspekten des Projekts, den Konsultationen, der Planung und den zukünftigen Erschließungsplänen eng mit der TRFTN zusammenzuarbeiten. Das primäre Ziel des Unternehmens besteht darin, eine erfolgreiche langfristige Partnerschaft mit der TRTFN aufzubauen, um gemeinsam ein Projekt zu planen und umzusetzen, das sich langfristig positiv auf die Umwelt, die Mitglieder der TRTFN, die Gemeinde Atlin und andere umliegende Gemeinden auswirkt.Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) die im Februar 2019 von Moose Mountain Technical Services durchgeführt wurde, verdeutlichte die solide wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts. Unter Anwendung eines Goldpreises von 1.500 USD/oz ergab die PEA Investitionskosten in Höhe von 400 USD/oz, einen Kapitalwert von 469 Millionen CAD nach Steuern (mit 5 % Abschlag), einen internen Zinsfuß von 56 % nach Steuern sowie eine Amortisationszeit von 1,9 Jahren. Vor Steuern beläuft sich der Cashflow ohne Abschlag während der gesamten Lebensdauer der Mine auf insgesamt 847 Millionen CAD (CAD-USD-Wechselkurs von 0,71).Die aktuelle Ressource (von der PEA 2019, Cutoff-Gehalt von 4 g/t Gold) umfasst eine angedeutete Ressource von 586.000 oz Gold (1,7 Millionen t mit 10,8 g/t) und eine vermutete Ressource von 485.000 oz Gold (1,5 Millionen t mit 10,2 g/t).In den Jahren 2021 und 2022 wurden über 30.000 m in 54 Bohrlöchern gebohrt, um die vermutete Ressource in die angedeutete Ressourcenkategorie hochzustufen und die Mineralressourcen zu steigern. Eine Aktualisierung der Mineralressourcenschätzungen wird unter Verwendung dieser jüngsten und zurzeit ermittelten Bohrdaten für die Machbarkeitsstudie durchgeführt werden.Garry Biles, P.Eng., President & COO von CanaGold Resources Ltd. , ist der qualifizierte Sachverständige, der den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.CanaGold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, das insbesondere das Projekt New Polaris durch den Machbarkeits- und Genehmigungsprozess führen möchte. Außerdem möchte Canagold seine Vermögensbasis steigern, indem in Zukunft weitere, fortgeschrittene Projekte erworben werden. 