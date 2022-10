Usha Resources beschließt sein endgültiges Bohrprogrammteam für das Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake

Vancouver, British Columbia, 11. Oktober 2022 - Usha Resources Ltd. (USHA oder das Unternehmen) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0), ein auf die Übernahme und Exploration von Rohstoffkonzessionen spezialisiertes nordamerikanisches Unternehmen, das sich vor allem der Erschließung von Batterie- und Edelmetallprojekten im Stadium der Bohrreife widmet, freut sich, das endgültige Team für sein in nächster Zeit geplantes Bohrprogramm im Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake in Nevada bekannt zu geben.- Fachliche Leitung: Michael Rosko- Bohrfirma: Harris Exploration Drilling and Associates Inc. (Harris Exploration)Michael Rosko ist Fachgeologe mit über 30 Jahren Erfahrung, der viel Zeit mit der Beurteilung des Zustands von Grundwasserleitern in trockenen Gebieten im Südwesten der Vereinigten Staaten und in Südamerika verbracht hat. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit erstklassigen Lithiumsoleprojekten, zu denen auch Tier-1-Projekte wie die Lagerstätte Sal de Vida von Galaxy, die Lagerstätte Pasto Grandes von Millennial Lithium und die Lagerstätte Cauchari-Olaroz von Lithium America Corp. zählen.Die Firma Harris Exploration kann eine Erfolgsbilanz von über 60 Jahren mit Bohrexplorationsprojekten auf dem gesamten amerikanischen Kontinent vorweisen, mit besonderem Schwerpunkt auf Bohrungen in Nevada, die speziell auf Lithium-Sole vom Clayton Valley-Typ und auf die Untersuchung von Lithiumsole ausgerichtet sind.Deepak Varshney, CEO von Usha Resources, dazu: Wir sind begeistert, dass wir Michael Rosko und die Firma Harrison Exploration als Partner gewinnen und ein erstklassiges Team für die Bohrungen bei Jackpot Lake zusammenstellen konnten. Mike verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Großunternehmen, und hat für Firmen wie Millennial Lithium und Lithium Americas bereits Ressourcenschätzungen für erstklassige Projekte erstellt. Wir glauben, dass einen so hochkarätigen Experten in unserem Team zu haben, einen positiven Einfluss auf unser Ziel eine 43-101-konforme Erstressource bei Jackpot Lake zu definieren, haben wird. Wir freuen uns außerdem, dass wir die Firma Harris Exploration als unseren Partner bei den Bohrungen willkommen heißen können. Pat Harris führt schon seit vielen Jahren Explorationsbohrungen in Lithiumsole- und Tonsteinprojekten im Clayton Valley durch. Dies ist ein besonderes Programm, und wir haben die Besten unter Vertrag genommen, die es überhaupt gibt.Der Bohrbeginn im Projekt ist in den kommenden Wochen geplant. Gleich nachdem Harris seinen aktuellen Auftrag mit dem gebuchten Bohrgerät abgeschlossen hat, werden die Arbeiten in Angriff genommen.Das Lithiumsole-Konzessionsgebiet Jackpot Lake befindet sich im Clark County, 35 Kilometer nordöstlich von Las Vegas, Nevada, und besteht aus 140 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von insgesamt 2.800 Acres (ca. 11,3 km2). In dem Projekt wird eine Playa erkundet, die offensichtlich in einem geschlossenen Becken liegt, das möglicherweise lithiumreiche Sole enthält. Das geologische Modell ist vergleichbar mit jenem der Mine Silver Peak von Albemarle in Nevada, die seit 1966 kontinuierlich in Betrieb ist und in welcher sich Sedimente aus lithiumreichem umgebendem Ausgangsgestein angesammelt und die Lagerstätte gefüllt haben, was aufgrund von sukzessiven Verdunstungs- und Konzentrationsereignissen potenziell zu einer Konzentration von Lithiumsole geführt hat.Das Unternehmen verfügt nun über die Genehmigung für 2.700 Bohrmeter in 6 Bohrlöchern und beabsichtigt, noch in diesem Herbst sein erstes Bohrprogramm einzuleiten, um eine 43-101-konforme Ressource zu definieren. Die Umsetzung des aktuellen Programms von USHA bei Jackpot Lake erfolgt durch die Firma Rangefront Mining Service, ein in Nevada ansässiges Unternehmen, dessen Mitarbeiter auf die Planung und Durchführung von Explorationsarbeiten in Lithiumsoleprojekten, einschließlich Ressourcenschätzungen, spezialisiert sind.Das Projekt wird als bohrbereit betrachtet, da anhand der folgenden Arbeiten erfolgreich eine 5 x 2 Kilometer große Anomalie innerhalb eines geschlossenen Beckens identifiziert wurde, was darauf hindeutet, dass hochkonzentrierte Sole vorhanden ist:- Entnahme von 129 Bohrkernproben durch den USGS mit einem durchschnittlichen Lithiumgehalt von 175 ppm und einem Höchstwert von 550 ppm und spektrographische und Atomabsorptionsanalysen von 135 Flusssedimentproben, die das Potenzial für ein Lithiummineralvorkommen bestätigt haben.- Gravitationsuntersuchungen, mit denen ein geschlossenes Becken identifiziert wurde; dies ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Solen ohne Verwässerung durch externe Wasserquellen im Becken verbleiben.- Die geophysikalische Modellierung auf der Basis von Untersuchungen der Gravitation und Controlled-Source Audio-Frequency Magnetotellurics/Magnetotellurik (CSAMT/MT) lieferte den Nachweis hochkonzentrierter Solen, die sich relativ nahe an der Oberfläche befinden. Die Ergebnisse der CSAMT-Untersuchung im Projekt Jackpot Lake ergaben im gesamten Konzessionsgebiet, vor allem oberhalb von Festgesteinstiefen von 625 Metern, einen großen, durchgängigen Erzkörper mit einem sehr niedrigen spezifischen Widerstand, was im Einklang mit dem Verhalten von hochkonzentrierter Sohle steht.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67749/USHA20221011FinalizedJackpotTeam_DE_PRcom.001.jpegAbbildung 1 - Topographische Karte des Lithiumsoleprojekts Jackpot Lake mit den überlagerten Ergebnissen der MT-Messung. Widerstände von < 2,7 Ohm-Meter werden Solen mit einer potenziell höheren Konzentration und Widerstände zwischen 2,7 und 5,0 Ohm-Meter Solen mit einer potenziell mäßigen Konzentration zugeordnet.Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Seth Cude, P.G., RM, M.Sc., CASS., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) geprüft und genehmigt.Usha Resources Ltd. ist ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und -explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung qualitativ hochwertiger Batterie- und Edelmetallkonzessionsgebiete gerichtet ist, die bohrbereit sind und beträchtliches Erschließungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Das Portfolio von Usha mit Sitz in Vancouver in British Columbia bietet eine Diversifizierung mit zahlreichen Zielen und umfasst Jackpot Lake, ein Lithiumprojekt in Nevada, Nicobat, ein Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt in Ontario, sowie Lost Basin, ein Gold-Kupfer-Projekt in Arizona. 