Wo sind die Arbeitskräfte?

Inzwischen sollte klar sein, dass die führenden Vertreter der Federal Reserve die Absicht haben, die Zinsen so lange zu erhöhen, bis die Wirtschaft zusammenbricht. Ihre jüngsten Reden und Interviews unterstreichen dies alles. Insbesondere wollen sie die starke Verbrauchernachfrage verringern, die die Preise für Waren und Dienstleistungen in die Höhe getrieben hat.Zinserhöhungen sind lediglich ein Mittel, das ihnen zu diesem Zweck zur Verfügung steht - und kein besonders effizientes. Die Verbraucher zeigen jedoch wenig Interesse an einer Zusammenarbeit. Das ist nicht immer freiwillig; die Menschen müssen Lebensmittel, Benzin und andere notwendige Dinge kaufen. Auch die anderen Einkäufe, die den Lebensstandard in den USA aufrechterhalten, erweisen sich als problematisch. Wir haben Paree gesehen und wollen nicht länger unten auf dem Hof bleiben.Da dies der Fall ist, muss die Nachfrage, zumindest soweit es die Fed betrifft, auf die harte Tour reduziert werden - freiwillig. Genügend Menschen müssen so viel Einkommen verlieren, dass sie keine andere Wahl haben, als ihre Ausgaben zu reduzieren. Das bedeutet, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren und/oder die Löhne senken müssen. "Nichts Persönliches", würde Jerome Powell zweifellos sagen, aber der Effekt ist derselbe... oder wäre es, wenn die Fed tatsächlich Arbeitslosigkeit erzeugen könnte. Das erweist sich als ein langsamer, schwieriger Prozess.Aus dem JOLTS-Bericht der letzten Woche geht hervor, dass die US-Arbeitgeber Ende August 10,1 Millionen offene Stellen meldeten - über eine Million weniger als im Vormonat, aber immer noch ziemlich viel. Die Daten derselben Behörde wiesen für diesen Monat 6,0 Millionen arbeitslose Amerikaner aus, was bedeutet, dass die Arbeitgeber 4,1 Millionen mehr Arbeitskräfte benötigten als zur Verfügung standen.Das ist eine gute Nachricht für Arbeitssuchende - zumindest für diejenigen, die für die verfügbaren Stellen in Frage kommen -, denn sie können bessere Löhne und Arbeitsbedingungen fordern. Aus denselben Gründen ist es auch eine Herausforderung für die Arbeitgeber. Aber es ist ein ernstes Problem für die Fed. Es bedeutet, dass ihr wichtigstes Instrument zur Nachfragereduzierung nicht mehr funktioniert und die Kontrolle der Inflation dadurch sehr viel schwieriger wird.Heute möchte ich darüber sprechen, warum der Arbeitsmarkt so aus dem Gleichgewicht geraten ist. Einiges davon ist neu, anderes hat sich seit vielen Jahren zusammengebraut. Abschließend möchte ich einige Kommentare zum letzten Arbeitslosenbericht abgeben."Vollbeschäftigung" klingt nach einer guten Sache. Alle haben Arbeit und sind glücklich. Aber so funktioniert es eigentlich nicht. Eine gewisse Arbeitslosigkeit ist normal. Menschen, die arbeiten könnten, entscheiden sich aus allen möglichen und völlig legitimen Gründen gegen eine Beschäftigung. Oft ist es nur vorübergehend; sie geben eine Arbeit auf und nehmen eine Auszeit, bevor sie die nächste beginnen. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt sind einige Arbeitnehmer technisch gesehen "arbeitslos", aber nicht unbedingt in Not.Wirtschaftswissenschaftler nennen dies "natürliche Arbeitslosigkeit". Die meisten halten sie sogar für besser als Vollbeschäftigung, weil sie weniger wahrscheinlich zu Inflation führt. In einer vollbeschäftigten Wirtschaft gibt es keinen Leerlauf, der die Preise tendenziell in die Höhe treibt. Der ideale Zustand ist die so genannte NAIRU - die nicht beschleunigende Inflationsrate der Arbeitslosigkeit. Dies ist ein theoretischer Punkt, der nahe an der Vollbeschäftigung liegt, aber nicht nahe genug, um die Inflation zu erhöhen. (Das Konzept der NAIRU ist in letzter Zeit umstritten geworden, aber das ist eine andere Diskussion).Die Definition dieser Dinge wirft natürlich alle möglichen Messprobleme auf. Wir wissen nicht genau, wie hoch die NAIRU ist, aber die US-Wirtschaft ist offensichtlich weit davon entfernt. Jedes Unternehmen, das auf den Verbraucher ausgerichtet ist, hat ein Schild mit der Aufschrift "Wir stellen ein" im Schaufenster. Löhne, die vor ein paar Jahren noch äußerst großzügig gewesen wären, werden jetzt verhöhnt. Alle Arten von Preisen steigen.Anstelle der NAIRU haben wir AIRU: eine sich beschleunigende Inflationsrate der Arbeitslosigkeit. Mit anderen Worten: Die USA haben das Gegenteil einer "Job-Rezession". Es gibt mehr Arbeitsplätze als Arbeitskräfte, zumindest laut den JOLTS-Daten. Hier ist ein Blick auf die jüngste Geschichte. (Ich beginne diesen Chart im Mai 2020, um die frühen COVID-Verzerrungen zu vermeiden).Nach der kurzen COVID-Rezession ging die Zahl der Arbeitslosen (blaue Linie) stetig zurück, während die Zahl der offenen Stellen (rote Linie) allmählich anstieg. Die Linien kreuzten sich im Mai 2021, was ein Hinweis darauf sein sollte (Nr. 7, wenn Sie zu Hause mitzählen), dass die Inflation möglicherweise nicht so vorübergehend ist. Und in der Tat wurde es von da an schlimmer, da die Arbeitgeber die Löhne zusätzlich zu all den anderen steigenden Kosten - Versand, Material, Energie usw. - anheben mussten. Und selbst höhere Löhne reichten nicht aus. Die Arbeitnehmer, die sie anlocken wollten, gab es nicht oder sie suchten keine Arbeit.Das könnte sich jetzt ändern. Aus dem Chart geht hervor, dass die Zahl der offenen Stellen im März dieses Jahres ihren Höhepunkt erreichte und in den letzten Monaten zurückging. Dies könnte eine erste Auswirkung der restriktiven Politik der Fed sein. Auch die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte scheint sich zu stabilisieren. Damit sich diese beiden Linien wieder kreuzen und sich die Wirtschaft der NAIRU nähert, ist eine Kombination aus weniger Neueinstellungen und mehr verfügbaren Arbeitskräften erforderlich. Letzteres ist der Fall, da die Menschen wieder in das Erwerbsleben eintreten. Dieser Chart zeigt, wie die Erwerbsquote im Haupterwerbsalter (25-54) gestiegen ist.