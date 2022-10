Beobachten Sie die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe als Ihren nächtlichen Sextanten

Ich eröffne das Schreiben mit einer Wiederholung meiner E-Mail-Warnung vom letzten Mittwochabend:"Trotz des gestrigen Kursanstiegs gehe ich davon aus, dass die Aktien durch Sicherheiten und Nachschussforderungen bis zum Monatsende unter Druck bleiben werden, aber es besteht kaum ein Zweifel daran, dass der gestrige Outside-Reversal-Tag (von einem echten technischen Analysten, David Chapman, definiert als "ein zweitägiges Muster, bei dem die Tageshöchst- und -tiefstkurse eines Wertpapiers die Höchst- und Tiefstkurse des vorangegangenen Handelstages übersteigen") ein wichtiges bullisches Ereignis war.Wir hatten einen positiven Außentag für Gold und Aktien und einen negativen Außentag für die 10-jährige UST-Rendite, und während diese nicht außer Acht gelassen werden können, könnte die oben gezeigte Schlagzeile ein Vorzeichen für eine bevorstehende Änderung der Fed-Politik sein. Der Grund dafür liegt in meiner Analogie der "Schweine im Stall" in Bezug auf die Geldmanager und die Banken, von denen sie Fremdkapital beziehen.Da die Renditen in den letzten zehn Jahren so stark gesunken sind, waren viele Pensionsfonds gezwungen, große Mengen an Fremdkapital einzusetzen, um eine Mindestrendite von 8% für die Rentner herauszuquetschen.Die britischen Gilts (10-Jahresstaatsanleihen) wiesen Ende letzten Jahres eine negative Rendite auf und liegen jetzt bei über 4%. Die Zerstörung von Anleiheportfolios, die in diesen Gilts übergewichtet sind, muss enorm sein, aber wenn man zu den Verlusten noch die Hebelwirkung hinzufügt, ist es kein Wunder, dass die Bank of England einspringen und Papiere im Wert von Milliarden von Pfund übernehmen musste, damit nicht das gesamte britische Bankensystem in die Knie geht.""Um noch einmal auf die "Schweine im Stall" zurückzukommen: Wenn man eine Schweineherde in einem Stall sieht, gibt es rosa Schweine, grau melierte und braune Schweine, schwarze und weiße Schweine und natürlich braune Schweine, aber wenn die Bäuerin mit ihrer Kelle auf das Dreieck klopft, gehen all diese Schweine gemeinsam zum Trog.Wenn ich also lese, dass die BOE einspringen und Gilts kaufen musste, obwohl ihre erklärte Absicht darin besteht, Gilts im Rahmen der weltweit durchgeführten (lies: von der Fed angeordneten) quantitativen Straffung ("QT") zu verkaufen, um die Inflation einzudämmen, können Sie darauf wetten, dass es auch amerikanische und kanadische sowie eine ganze Menge europäischer und asiatischer Unternehmen gibt, die bis zu den Neunzigern in Staatsanleihen gehebelt sind, deren Nennwert 2022 vernichtet wurde.So erfrischend die Rally am Mittwoch auch war, wir haben noch drei volle Handelstage vor uns, bevor der Monat zu Ende geht. Wenn die Tiefststände bis Freitag um 16:00 Uhr EST halten, ist die Wahrscheinlichkeit einer handelbaren Rally bei risikobehafteten Vermögenswerten, zu denen auch Edelmetalle und Rohstoffe gehören, groß. Wenn jedoch die Forderungen nach zusätzlichen Sicherheiten zunehmen und dieses liquiditätsarme Finanzumfeld anhält, besteht ein erhebliches Risiko, dass einer der anderen hoch verschuldeten Pensions- oder Hedgefonds das Boot erneut zum Kentern bringt.Das Doppelmandat der Fed umfasst ein Höchstmaß an Vollbeschäftigung und Preisstabilität, wobei der Schwerpunkt derzeit auf letzterer liegt, aber es gibt nur eine Bedingung, die dem doppelten Mandat entgegensteht, und diese Bedingung ist die "Stabilität des Finanzsystems", und was mit den britischen Staatsanleihen geschah, ist genau diese Bedingung. Margin Calls sind die ultimative Form der finanziellen Ansteckung, und zu sagen, dass wir uns an einem kritischen Wendepunkt befinden, ist eine Untertreibung.Beobachten Sie die US-Notenbank wie ein Falke, ob es Anzeichen für eine zurückhaltende Rhetorik oder ein offenes Eingeständnis der Spannungen gibt, die schließlich an der Wall Street ankommen. Der "Schwenk" erfolgt nur, wenn die Eigentümer der Fed, die großen US-Banken, die sich am gleichen Hebel wie ihre britischen Kollegen bedient haben, anfangen, Sicherheiten einzufordern. Dann, und nur dann, wird es sicher sein, wieder ins Wasser zu gehen..."Ich schickte dieses Schreiben um 9:22 Uhr (vor der Eröffnung am letzten Donnerstag) ab, um mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass "die Luft" nicht gerade "rein" war. Acht Minuten später eröffneten die Aktienmärkte mit einem Minus und machten den Vorsprung von fast 600 Punkten im Dow vollständig zunichte, so dass sie zeitweise neue Jahrestiefststände erreichten. "Jede Rally verpufft, bis die Fed offiziell neutral-positiv wird..." Das habe ich vor ein paar Wochen getwittert, und die vernichtende Kehrtwende vom letzten Donnerstag hat diesen Ratschlag bestätigt, und das alles ist eine Folge des wichtigsten Wortes in der Geschichte der modernen Märkte: Verschuldung.Ich habe meinen Beratungsdienst im Januar 2020 mit der GGMA 2020 Forecast Issue gestartet und bin von der Prämisse ausgegangen, dass der ultimative Schiedsrichter aller Preisstrukturen letztendlich durch den Wert der Sicherheiten bestimmt wird, die von denjenigen gehalten werden, die die Währung kontrollieren. Da die Finanzministerien der meisten souveränen Staaten die Sicherheiten kontrollieren und die Zentralbanken die Kreditgeber für die Finanzministerien sind, müssen die Sicherheiten, die die Menschen dazu zwingen, an den "vollen Glauben und die Kreditwürdigkeit" der Regierung zu glauben, mit einem höheren Wert verbunden sein. Diese Sicherheit, und wirklich die einzige Sicherheit, ist Gold.