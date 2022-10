C19-Hellseher?, Strompreis -50%?, Nord-Stream-Vertuschug?, total ID & Silber

China begann schon im August und September 2019 damit, Schutzausrüstung zu horten, als hatte man einen 7. Sinn bzgl. der bald beginnenden Pandemie.Die Ermittlungen nach dem Anschlag auf Nord Steam werfen immer mehr Fragen auf. 2015 soll das schwedische Militär, so Gazprom, schon einmal eine Sprengladung entfernt haben. Jetzt will man Rußland nicht an den Ermittlungen beteiligen. Und was ist mit Eric Olsen?Die Großhandelspreise für Energie könnten in Deutschland um 50% oder mehr sinken. Es liegt nur an der Nutzung der Atomkraftwerke, was die Grünen nicht wollen. Lieber wird immer mehr Kohle aus Südafrika importiert, das man vor knapp einem Jahr erst beim Kohleausstieg unterstützt hat.Die Bill und Melinda Gates Stiftung stellt 1,27 Mrd. Dollar für die Agenda 2030 der UNO bereit, darunter 200 Mio. Dollar für globale ID-Systeme. Angebliche zum Nutzen der Menschen oder eher zur totalen Überwachung?Silber?! Angeblich langweilig, doch warum wird immer mehr aus LBMA und Comex abgezogen, während die Prämien für Junk den Rekord von 2008 erreichen?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)