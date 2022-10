Eldorado Gold mit Hoffnungsschimmer

Quelle Chart: Guidants

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. tendierte, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 13. September , erneut schwächer. Dabei wurde noch nicht einmal das Level von 6,30 USD attackiert und so testete die Aktie vielmehr erneut die Marke von 5,19 USD. Zum Oktoberstart jedoch sprangen die Notierungen wieder an und sorgten sogar für einen Anstieg über den Widerstand bei 6,30 USD. Somit eröffnet sich ein Lichtblick. Aktuell zwar wieder leicht darunter, könnte sich bei einer Stabilisierung um 6,30 USD jedoch ein neuerlicher Aufwärtsschub eröffnen, welche die Aktie bis 7,20 USD und ggf. 8,64 USD treiben könnte.Andernfalls verbleibt die Aktie weiterhin unter 6,30 USD und testet abermals das Unterstützungsniveau von 5,19 USD an. Eine Aufgabe dieses Levels initiiert hingegen weitere Verluste bis 4,74 USD und tiefer.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.