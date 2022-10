Gold - Kurz vor Trendbruch wieder abgedreht

Vor wenigen Tagen bestand eine gute Chance für Gold, den seit März bestehenden Abwärtstrend zu brechen. Auch wenn Trendlinien nicht die Aussagekraft haben wie Widerstandslinien, orientiert sich das Edelmetall weiterhin an dieser offenbar wichtigen Linie. So ist Gold zuletzt erneut an dieser Trendlinie gescheitert und unter die alte Unterstützungszone gefallen. Die Indikatoren haben Verkaufssignale generiert, weshalb nun erneut die alte Aufwärtstrendlinie ins Visier gerät. Ein Bruch der Abwärtstrendlinie dürfte also kurzfristig kein Thema sein.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.