Resolute Mining Ltd.: Earn-In in Mali-Projekt von African Gold

Das gibt es auch eher selten. Zwei unserer Depotwerte heute mit einem kleinen gemeinsamen Deal. Goldproduzent Resolute Mining hat ein Earn-In für das Syama Shear-Zone-Projekt von African Gold (A2QKCE, ASX: A1G) nahe der Syama Mine unterzeichnet: Link Resolute muss 500.000 USD in zwei Jahren in die Exploration investieren, um 80% am Projekt zu erhalten und dann innerhalb von fünf Jahren eine Machbarkeitsstudie erstellen.African Gold kann bei einer Abbauentscheidung dann wählen, ob man den 20%igen Kapitalbedarf mitträgt oder ob man stattdessen eine 1,5%ige Royalty erhält.Es macht für beide Unternehmen Sinn, diesen Deal einzugehen. African Gold möchte sich auf das Goldprojekt in der Elfenbeinküste fokussieren, hat aber noch das Senegal-Mali Shear-Zone Projekt.Für Resolute ein günstiger Einstieg in das Gebiet und sollte dort etwas zu finden sein, wäre es logistisch nahe an der großen Verarbeitungsanlage der Firma.