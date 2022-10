Gold - Anstieg auf dem Prüfstand

Nach einem Verlaufshoch bei 1.729 USD – und damit kurz vor dem Widerstand bei 1.735 USD – setzte beim Goldpreis in der letzten Woche eine Verkaufswelle ein, die den vorherigen steilen Anstieg infrage stellt. Zuvor war der Kurs des Edelmetalls in einer geradlinigen Kaufwelle von 1.614 bis über 1.720 USD angezogen. Doch die Chancen dafür, dass sich der Anstieg fortsetzen kann, sanken zuletzt bereits mit dem Unterschreiten der Unterstützungen bei 1.677 und 1.688 USD wieder deutlich. Aktuell versuchen sich die Bullen an einer Stabilisierung knapp unterhalb dieser Hürden.Bislang handelt es sich bei dem Kursrückgang der letzten Tage um einen tiefen Pullback an die kurzfristige Abwärtstrendlinie, die Anfang Oktober überschritten worden war. Dennoch sollte man vorsichtig sein, da die Abwärtsdynamik nur minimal reduziert wurde und schon ein Bruch von 1.660 USD für Verluste bis 1.640 und später 1.614 USD sorgen kann.Um auf der Oberseite für Klarheit zu sorgen, sollte Gold dagegen über 1.688 USD ausbrechen. Die Folge wäre eine Kaufwelle bis 1.720 USD und darüber bereits bis an den zentralen kurzfristigen Widerstand bei 1.735 USD. Selbst eine kurze Ausweitung des Anstiegs bis 1.755 USD wäre möglich, ehe eine Korrektur starten dürfte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG