Glencore stemmt sich gegen die allgemeine Kursschwäche

Quelle Chart: Guidants

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore verbleibt, relativ betrachtet, in einem stabilen Kursverhalten. Zwar gerieten die Notierungen, im Anschluss an die Erholung vom Juli, erneut unter Druck. Jedoch zu bemerken bleibt, dass diese Rückschläge nicht zu neuen Verlaufstiefs führten. Somit sollte man nunmehr auf den Widerstand bei 5,77 EUR achten. Ein Anstieg darüber erlaubt vielmehr weiteres Potenzial in Richtung des Widerstands von 6,55 EUR.Ein neuerlicher Rückgang unter 5,23 EUR wäre hingegen bedenklich. In diesem Fall könnten nämlich doch noch neue Verlaufstief ihren Einzug halten und so zu Abgaben bis 4,73 EUR und ggf. gar 4,10 EUR führen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.